"هزار دست پنهان" اثر شایسته تقدیر جایزه کتاب فصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران سیزدهمین جایزه کتاب فصل (ویژه بهار 89) پس از بررسی‌های نهایی از میان پنج آثار داستانی ارسالی به دبیرخانه، کتاب "هزار دست پنهان" نوشته ایرج مثال‌آذر را به عنوان اثر شایسته تقدیر این بخش معرفی کرد.

چهار کتاب دیگر راه‌یافته به مرحله نهایی این بخش عبارتند از: به افق تهران (مریم طاهری مجد)، رگ سرخی به تن بوم (ملیحه طباغیان)، هیچِ هیچ شدن (خدیجه قاسمی) و دختری که خودش را خورد (سعیده محسنی).

هیئت داوران بخش ادبیات داستانی جایزه کتاب فصل پس از بررسی‌های نهایی هیچ یک از آثار مذکور را شایسته عنوان برگزیده تشخیص نداد و تنها کتاب "هزار دست پنهان" را شایسته تقدیر شناخت.



ایرج مثال‌آذر در این کتاب با فلاش بک‌های متعدد به داستان "هزار خورشید تابان" نویسنده مشهور افغان خالد حسینی و با بهره‌گیری از برخی اسناد، حال و هوای افغانستان پس از طالبان را ترسیم کرده است.



سیزدهمین جایزه کتاب فصل ساعت 16 امروز (دوشنبه 19 مهر) در سرای اهل قلم برگزار می‌شود. در این دوره از جایزه کتاب فصل 2986 عنوان کتاب منتشرشده در بهار 89 در 11 حوزه کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم کاربردی، هنر، ادبیات، تاریخ و کودک و نوجوان بررسی شده است.