قزاقستان خواستار ارتباط با بنادر جنوبی ایران شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه ، با نخست وزیر قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار علی لاریجانی با اشاره به دعوت رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران از نخست وزیر قزاقستان برای سفر به ایران سفر وی را به ایران موثر خواند و افزود: ایران نگاه صمیمانه ای به قزاقستان به عنوان کشور همسایه دارد و بر این باوریم که با همکاری های عمیق در زمینه های مختلف می توان امنیت پایدار در منطقه ایجاد کرد.

وی با اشاره به روابط حسنه میان دولت های مختلف ایران و قزاقستان یادآور شد: این مسئله نشان دهنده این است که روابط ایران مستمر است و ظرفیت های خوبی در حوزه های مختلف اقتصادی وجود دارد که می تواند بالفعل شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به پروژه راه آهن میان ایران و قزاقستان این پروژه را مهم ارزیابی کرد و افزود: پتانسیل های مورد در زمینه های مختلف از جمله صنایع و معادن و کشاورزی و خدمات فنی و صنعتی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه اتاق های بازرگانی در کشور فعال شده و می توان از این پتانسیل ها در جهت بهبود روابط استفاده کرد.

وی با اشاره به مشکلات شرکت های ایرانی و قزاقستان گفت: برخی از شرکت ها برای دریافت ویزا با مشکل مواجه اند که باید تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود تا این مشکل رفع شود.

لاریجانی با ابراز خرسندی از نشست همکاری و امنیت اروپا و میزبانی قزاقستان اظهار داشت: اولین بار است که یک کشور آسیایی ریاست این نشست را برعهده دارد و باید از این فرصت استفاده شود چرا که ما آسیایی هستیم و کشورهای بزرگ با حضور در منطقه بواسطه عدم آشنایی با فرهنگ آسیایی مشکل ساز می شوند. همچون مشکلاتی که در عراق و افغانستان ایجاد شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خوب است مسائل منطقه ای را از دید منطقه ای بنگریم.

وی اضافه کرد: پیشرفت های ایران در حوزه پزشکی، تکنولوژی های جدید و سلول های بنیادی خوب بوده و ایران در سایر زمینه ها نیز پیشرفت های خوبی داشته است و ما خوشحالیم که همکاری خود را با قزاقستان در این زمینه افزایش دهیم.

لاریجانی با ابراز خرسندی از همکاری های پارلمانی میان دو کشور گفت: من به سنا و پارلمان نیز پیشنهاد داده ام برای تصویب قوانین مشابه که تصحیح کننده سرمایه گذاری دو کشور است تلاش کنند.

نخست وزیر قزاقستان نیز در ادامه این دیدار با اشاره به پتانسیل های بالا میان دو کشور افزود: امیدوارم راه آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان بتواند تحرک بیشتری به مناسبات دو کشور بدهد.

وی گفت: ایجاد راه ارتباطی با بندرعباس و سایر بنادر جنوب ایران از خواسته های ماست و در راستای منافع دو کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت راه اندازی راه آهن میان ایران و قزاقستان اظهار داشت: این راه آهن نه تنها رابطه میان ایران و قزاقستان را افزایش می دهد بلکه مسیر مناسبی برای انتقال کالاهای ایران به چین است.