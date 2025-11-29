به گزارش خبرگزاری مهر، دائوربیک دُویسِبای، کنسول جدید قزاقستان در بندرعباس، در نشست مشترک با شهردار بندرعباس و رئیس شورای اسلامی شهر، گسترش همکاریهای دوجانبه و آغاز فرآیند خواهرخواندگی بندرعباس و آکتائو را اقدامی ارزشمند در تقویت روابط ایران و قزاقستان عنوان کرد.
کنسول قزاقستان با قدردانی از میزبانی شهرداری بندرعباس گفت: از سالهای گذشته با این شهر آشنایی دارم و توسعه روابط فرهنگی و تاریخی میان مردم ایران و قزاقستان برای ما اهمیت زیادی دارد. سفرهای متعدد مقامات ارشد دو کشور، نشاندهنده جایگاه مهم روابط تهران و آستانه است.
وی با اشاره به همکاریهای اقتصادی در حال اجرا افزود: قزاقستان در بندر شهید رجایی زمینی در اختیار دارد و ساخت ترمینال اختصاصی این کشور آغاز شده است. همچنین در روزهای آینده کنفرانس ویدئویی مشترکی میان دو طرف برگزار خواهد شد. شورای سرمایهگذاری قزاقستان نیز آمادگی کامل برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی را دارد.
دُویسِبای در بخش دیگری از سخنان خود به سفر تیم دوچرخهسواری قزاقستان اشاره کرد و گفت: تیمی از آلماتی به مقصد مکه در حرکت است و در مسیر خود از ایران عبور خواهد کرد. این تیم که سرپرستی آن را دو برادر نابینا بر عهده دارند، پیامآور دوستی و همدلی میان ملتهاست و قرار است با انجمنهای مردمی نیز دیدارهایی داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال قزاقستان را به رسمیت شناخت و امیدواریم با امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی و اسناد همکاری تجاری، سطح روابط میان دو کشور وارد مرحله تازهای شود.
