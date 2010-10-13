بوق مورد نیاز خودروسازان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، پس از راه اندازی دفتر نمایندگی مناطق آزاد کشور در هندوستان، قرار است خط تولید دستگاه بوق خودرو توسط سرمایه گذاران هندی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند در خرمشهر راه اندازی شود.

روز سه شنبه در جلسه ای، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند با سرمایه گذاران هندی در این سازمان دیدار و در خصوص راه اندازی خط تولید دو هزار و 500 دستگاهی بوق اتومبیل در این منطقه گفتگو کردند.



در این جلسه سرمایه گذاران هندی که در خصوص تولید دستگاه بوق اتومبیل فعالیت دارند نسبت به سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند برای راه اندازی خط تولید این کالا با ظرفیت دو هزار و 500 دستگاه در روز اعلام آمادگی کردند.



در حال حاضر این سرمایه گذاران با احداث کارخانه تولید بوق اتومبیل که در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند راه اندازی می شود و همچنین با افزایش تولیدات این کارخانه فعالیت گسترده ای در صنعت خودروسازی خواهند داشت.



به گفته سرمایه گذاران هندی در فازهای بعدی طرح توسعه این کارخانه، چراغهای اتومبیل تولید خواهد شد. این کارخانه که با هدف تولید قطعات خودرو از قبیل بوق و چراغ راه اندازی شده است دارای مهمترین دستگاه های ساخت و استانداردهای بین المللی در صنعت خودروسازی است.



اهداف سرمایه گذاران هندی از راه اندازی این کارخانه در منطقه آزاد اروند، در مرحله اول تامین نیاز شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو و در مرحله دوم صادرات محصول به سایر کشورهای دارای صنعت خودروسازی است.



همچنین در این جلسه در خصوص صادرات محصول از طریق منطقه آزاداروند و استفاده از تسهیلات بحث و تبادل نظر شد.



با راه اندازی خط تولید جدید این محصول نیاز شرکتهای خودروسازی داخلی از قبیل سایپا و ایران خودرو به واردات دستگاه بوق از خارج کشور رفع خواهد شد.



منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج‌فارس و جنوب غربی استان خوزستان با وسعت بیش از 173 کیلومترمربع در محل تلاقی اروندرود و کارون واقع و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است.



این منطقه بر اساس طرح جامع تهیه شده شامل سه بخش اصلی شهرکهای صنعتی خرمشهر و آبادان، شلمچه و جزیره مینو است. از کل مساحت اراضی این منطقه هشت هزار و 600 هکتار به فعالیتهای صنعتی و چهار هزار و 800 هکتار به سایر بخشها در زمینه بازرگانی گردشگری و اداری و سه هزار و 800 هکتار به بخشهای بندری، انبارداری و و ترانزیت اختصاص یافته است.



وجود آب شیرین فراوان و رودهای بهمنشیر، کارون و اروند، امکانات به نسبت مطلوب حمل‌ و ‌نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی به داخل و خارج کشور و فرودگاه بین‌المللی آبادان و فاصله کم با کشورهای همجوار از مزیتهای منحصر به فرد منطقه آزاد اروند است.