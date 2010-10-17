روایت تلخ کرانه باختری؛ از حق آسمانی یهودیان افراطی تا درختان زرد زیتون

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایزابل کرشنر" در گزارشی در نیویورک تایمز با عنوان "در کرانه باختری؛ نماد صلحی که به نماد ستیزه جویی تبدیل شده است" به فصل جمع آوری محصول زیتون در کرانه باختری توسط کشاورزان فلسطینی اشاره کرده است.

وی در این باره می نویسد: کشاورزان فلسطینی هر ساله به همراه خانواده های خود صبح زود برای جمع آوری محصول زیتون به باغات خود می آیند اما امسال آنان در فصل جمع آوری محصول حیرت زده شدند.

فلسطینیان با درختان زیتونی مواجه شدند که اکثرشان به دست یهودیان افراطی سمی شده بود. برگ هایشان ریخته بود، رنگ سبزشان به زردی گراییده و نابارور شده بودند.

مقاله نویس نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: یهودیان افراطی کرانه باختری را حق آسمانی خود دانسته در حالی که 2.5 میلیون فلسطینی این منطقه را قلب کشور آتی فلسطین می دانند.

البته در زمانی که طرف آمریکایی و فلسطین همچنان بر سر تداوم شهرک سازی در کرانه باختری با اسرائیل بحث و جدل دارد، رقابت برای سیطره بر زمین (کرانه باختری) هر روز وجود دارد.

بر این اساس مشاهده می شود که شهرک نشینان چاههای آب فلسطین را تحت سیطره خود درآورده و با قطع کردن درختان زیتون به جای آنها درختان انگور جایگزین می کنند. در اینجاست که درخت زیتون که همواره به عنوان نماد صلح و پایداری مطرح بوده است جای خود را به الگوی تنش و منازعه می دهد.