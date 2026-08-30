حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) به همه مسلمانان به‌ویژه مردم متدین استان کرمانشاه، اظهار کرد: این ایام به نام هفته وحدت نامگذاری شده و این مناسبت را نیز به مردم عزیز و به‌خصوص علمای بزرگوار استان کرمانشاه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه افزود: امیدواریم خداوند متعال به برکت مولود این ماه، همه ما را در مسیر اسلام، ارزش‌های دینی و قرآن کریم قرار دهد و توفیق دهد بتوانیم در این مسیر به درستی گام برداریم.



وی با اشاره به برنامه‌های برگزارشده در هفته وحدت استان گفت: در این ایام فرخنده و مبارک، برنامه‌های خوبی در سطح استان کرمانشاه برگزار شده است؛ در حوزه علما و نخبگان نیز جلساتی با حضور شخصیت‌های علمی و فرهنگی برگزار شد و در شهرستان‌های مختلف نیز برنامه‌های متنوعی در حال برگزاری است.



حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب ادامه داد: با زحمات و پیگیری‌های مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای میرزایی، اتفاقات خوبی در سطح استان شکل گرفته و برنامه‌های هفته وحدت با استقبال مردم همراه بوده است.



وی با اشاره به برگزاری جشن‌های خیابانی در استان اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ارزشمند در این ایام، برگزاری جشن‌های خیابانی در شهرستان جوانرود و شهر کرمانشاه است که با حضور آحاد مختلف مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه افزود: امروز همزمان با میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، جشن خیابانی در شهر کرمانشاه برگزار شده و مردم از اقشار مختلف در آن حضور پیدا می‌کنند.



وی با اشاره به برپایی موکب‌های متعدد در مسیر برگزاری این جشن گفت: موکب‌های زیادی در مسیر این برنامه برپا شده و با وجود شرایط جوی و اتفاقاتی که در شهر کرمانشاه رخ داد، دست‌اندرکاران برگزاری جشن با جدیت پای کار بودند و تمام تلاش خود را برای آماده‌سازی این برنامه به کار گرفتند.



حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب تصریح کرد: اکنون بستر برگزاری جشن فراهم شده و ده‌ها موکب در مسیر برپا شده و آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند تا ساعاتی دیگر جشن اصلی و مرکزی «امت احمد» با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شود.



وی با تأکید بر اینکه جشن «امت احمد» متعلق به همه مردم است، گفت: برادران و خواهران شیعه و اهل سنت، مردم اهل حق و همه اقشار مختلف جامعه در این جشن حضور خواهند داشت و این اجتماع می‌تواند جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام مردم استان کرمانشاه باشد.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه با اشاره به پیام اصلی هفته وحدت اظهار کرد: در ایام هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، باید تمام تلاش ما این باشد که با سیره و سنت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام آشنا شویم و آنچه را که پیامبر(ص) برای آن مبعوث شدند و بر آن تأکید داشتند، مورد توجه ویژه قرار دهیم.



وی افزود: شناخت سیره پیامبر اکرم(ص) نباید تنها به برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید این مناسبت فرصتی برای بازگشت بیشتر به آموزه‌های نبوی و عمل به ارزش‌های اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی باشد.



حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب با اشاره به تلاش دشمنان برای تغییر فرهنگ و سبک زندگی مردم گفت: امروز دشمنان اسلام تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا سبک زندگی و فرهنگ مردم را تغییر دهند، اما فرهنگ مردم عزیز ما که برگرفته از اسلام ناب است، با برنامه‌ریزی‌های دشمن تغییر نخواهد کرد.



وی ادامه داد: مردم ما هوشیار و بصیر هستند و با شناختی که از توطئه‌های دشمنان دارند، اجازه نخواهند داد ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه مورد هجمه قرار گیرد.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب گفت: دشمنان تلاش می‌کنند اختلافاتی را میان مردم، قومیت‌ها و مذاهب مختلف ایجاد کنند، اما بزرگان دین و علمای استان با روشنگری و هدایت مردم نقش مهمی در خنثی کردن این توطئه‌ها داشته‌اند.



وی افزود: تبعیت مردم از بزرگان دین و توجه آنان به توصیه‌های علما موجب شده است دشمن در ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب و رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.



حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب خاطرنشان کرد: وحدت موجود میان مردم استان کرمانشاه سرمایه‌ای ارزشمند است که باید از آن صیانت و برای تقویت آن تلاش کرد؛ چرا که انسجام میان شیعه و اهل سنت و دیگر اقوام و مذاهب، زمینه‌ساز آرامش، امنیت و پیشرفت استان خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این ایام و ماه پربرکت بر مردم عزیز مبارک باشد و همه ما به عنوان «امت احمد» بتوانیم در مسیر اسلام راستین قدم برداریم و رفتار و عملکرد ما موجب رضایت خداوند متعال، پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) و حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.