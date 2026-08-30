به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان در روز یکشنبه هشتم شهریور ماه، تداوم هوای گرم کماکان در اکثر مناطق استان مشهود است.

در حالی که هویزه با دمای ۵۰.۸ درجه به عنوان گرم‌ترین نقطه استان ثبت شده است، شهرهای آبادان با ۵۰.۷، شادگان با ۵۰.۳ و اهواز با ۵۰ درجه سانتیگراد شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که در ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان، دمای هوا در شهرهای بستان، رامشیر، امیدیه، هندیجان، ماهشهر، رامهرمز، آغاجاری، شوش، اهواز کشاورزی، گتوند، بهبهان، شوشتر، مسجدسلیمان، هفتکل، صفی‌آباد دزفول، حسینیه و لالی نیز همچنان در سطوح بالای ۴۶ تا ۴۹ درجه قرار دارد.

از سوی دیگر، دزپارت با دمای ۳۸ درجه به عنوان خنک‌ترین منطقه استان در این بازه زمانی ثبت شده و میانگین دمای بیشینه استان خوزستان در ۲۴ ساعت گذشته ۴۷.۹ درجه گزارش شده است.