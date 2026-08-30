برخورد دو خودروی سواری در محور جنگل گلستان به آشخانه ۱۰ مصدوم داشت

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۴۰ امروز یکشنبه ۸ شهریورماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سهند با زانتیا در کیلومتر ۶ محور جنگل به آشخانه، نرسیده به پیچ دیوار سنگی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در ادامه افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه دوراهی دشت با پشتیبانی پایگاه رباط قربیل به محل حادثه اعزام شدند و در این حادثه ۱۱ نفر دچار حادثه شدند که ۱۰ نفر مصدوم شدند.

رستمی تصریح کرد: پس از انجام اقدامات امدادی اولیه، مصدومین با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.