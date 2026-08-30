زورآوند: هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمانشاه صادر شد

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: از روز گذشته شنبه تا دوشنبه، موجی ناپایدار جو منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد که موجب افزایش ابر و تشدید وزش باد در سطح استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: وزش باد در ساعاتی از روز یکشنبه قابل توجه خواهد بود و بهویژه در نواحی غربی استان میتواند با گردوخاک محلی و احتمال نفوذ غبار همراه شود.
وی ادامه داد: شرایط ناپایدار جوی همچنین ممکن است در ساعاتی از بعدازظهر امروز و فردا با رگبارهای موقت و تندبادهای لحظهای همراه باشد که این وضعیت بهخصوص در نواحی کوهستانی نیمه شمالی استان پیشبینی میشود.
زورآوند با اشاره به مخاطرات ناشی از این سامانه جوی تصریح کرد: وزش باد نسبتاً شدید، گردوخاک محلی، احتمال نفوذ غبار، رگبار موقت باران، رعدوبرق و تندبادهای لحظهای از مخاطرات مورد انتظار در مدت فعالیت این موج ناپایدار است.
وی گفت: این هشدار از بعدازظهر امروز شنبه هفتم شهریور آغاز میشود و تا بعدازظهر دوشنبه نهم شهریور ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره مناطق تحت تأثیر این سامانه نیز اظهار کرد: وزش باد و احتمال نفوذ غبار میتواند کل استان را تحت تأثیر قرار دهد، هرچند نیمه غربی استان بیشتر در معرض این پدیدهها قرار خواهد داشت.
وی افزود: از نظر بارش نیز بهویژه نیمه شمالی استان تحت تأثیر قرار میگیرد و احتمال وقوع رگبارهای موقت باران و تندبادهای لحظهای در این مناطق وجود دارد.
زورآوند با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی خاطرنشان کرد: احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازههای موقت، لغزندگی جادهها و وقوع صاعقه از جمله آثار احتمالی این مخاطرات است.
وی از شهروندان خواست در زمان فعالیت این سامانه، احتیاط لازم را در ترددهای جادهای داشته باشند و افزود: رانندگان باید با توجه به احتمال بارشهای موقت و لغزندگی سطح جادهها، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت احتیاط در کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال رعدوبرق و تندبادهای لحظهای، از حضور در ارتفاعات در زمان نامساعد بودن شرایط جوی خودداری شود.
وی ادامه داد: شهروندان در فعالیتهای تفریحی از جمله طبیعتگردی نیز باید شرایط جوی را مدنظر قرار دهند و از استقرار در نقاط پرخطر و مناطق مستعد وقوع رواناب و رعدوبرق پرهیز کنند.
زورآوند همچنین بر ضرورت تقویت پوشش گلخانهها در برابر وزش باد تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی نیز باید ضمن آمادگی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی، اطلاعرسانی بهموقع و مناسب را از طریق رسانههای محلی در دستور کار قرار دهند.
وی در پایان گفت: با توجه به ماهیت موقت و محلی برخی از پدیدههای پیشبینیشده، شهروندان لازم است توصیههای هواشناسی و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند و در صورت تشدید شرایط جوی، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.
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