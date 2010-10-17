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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

حجت الاسلام فقیهی خبر داد:

اعزام 220 کاروان عمره دانشگاهی از اسفند/ سهمیه عمره دانشگاهیان اعلام شد

اعزام 220 کاروان عمره دانشگاهی از اسفند/ سهمیه عمره دانشگاهیان اعلام شد

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان از اعزام 28 هزار نفر در قالب 220 کاروان عمره دانشگاهیان به حج عمره در اسفند 89 و فروردین سال آینده خبر داد و سهمیه های عمره امسال را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فقیهی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری در محل ستاد عمره دانشگاهیان با بیان این مطلب در تشریح سهمیه های امسال عمره دانشگاهیان گفت: برای اولین سال با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری 600 نفر سهمیه حج عمره برای نخبگان در نظر گرفته شد.

وی از اختصاص سهمیه به اندازه یک کاروان به روسای دانشگاهها در مرحله دوم عمره دانشگاهیان امسال خبر داد و گفت: سهمیه خاصی نیز در اختیار تشکل های سیاسی فرهنگی و هیئت های مذهبی و کانونهای فرهنگی در عمره امسال اختصاص پیدا کرده است همچنین یک کاروان با عنوان کاروان هم اندیشی اساتید به اساتید فعال فرهنگی اختصاص پیدا کرده است.

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان درباره نحوه توزیع این سهمیه گفت: از سهمیه ها 35 درصد به وزارت علوم، 30 درصد به دانشگاه آزاد اسلامی، 15 درصد به وزارت بهداشت و 20 درصد به سایر دانشگاهها اختصاص داده می شود.

حجت الاسلام فقیهی از راه اندازی باشگاه مجازی زمزم برای درج خاطرات، عکس ها و آثار زائران دانشگاهی و برگزاری پنجمین دوره جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری تولدی نو به عنوان برنامه های ستاد عمره دانشگاهیان پس از سفر حج عمره دانشگاهیان خبر داد.

کد مطلب 1172773

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