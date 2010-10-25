دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حبیب دانش منش ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مهمترین هدف از برگزاری دومین کنفرانس، بررسی استانداردهای لازم در خصوص آموزش مجازی است که در حال حاضر در دست تهیه و بررسی است.

وی ادامه داد: دانشگاه مجازی با توجه به ماهیت متفاوت نسبت به مابقی دانشگاه ها نیازمند آئین نامه های مشخص است که در این خصوص یکی دیگر از اهداف این کنفرانس بررسی نقش آموزش در توسعه پایدار محسوب می شود.

رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز یادآور شد: 120 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده که پس از بررسی کمیته علمی 40 مقاله جهت ارایه پوستر و سخنرانی انتخاب شد.

دانش منش در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز گفت: در این دانشکده در حال حاضر سه هزار و 200 دانشجو در سه مقطع کارشناسی پیوسته و نا پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته در 13 رشته مشغول به تحصیل هستند که به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش مجازی کشور به شمار می رود.

وی با بیان اینکه از مزایای این دانشگاه مجازی استفاده بیشتر دانشجو از مراحل تحصیل است، گفت: با این شیوه آموزشی به راحتی می توان ظرفیتهای دانشگاه های بزرگ را افزایش داد چراکه دانشجویان از طریق ویدیو کنفرانس و یا وب کنفرانس در کلاسها شرکت می کنند.

رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه پذیرش دانشجو در نیم سال دوم نیز گفت: برای اولین بار پذیرش دانشجو در نیم سال دوم برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از طریق کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش انجام می شود که علاقه مندان می توانند از امروز با مراجعه به سایت سازمان سنجش در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 برای شرکت در امتحانات ثبت نام کنند.