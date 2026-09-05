https://mehrnews.com/x3cYSf ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۳ کد مطلب 6938558 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۳ حماسه حضور زاهدانی ها در شب ۱۸۹ زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و هشتاد و نهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6938558 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ جهاد کشاورزی در سیستان و بلوچستان گرگانیها بار دیگر پای کار آمدند؛ تجمع شبانه در حمایت از رهبری تجمع شبانه کلالهایها رنگ همدلی گرفت انهدام تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان ثبت ۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان صادرات ۵۴۹ تنی میگو در سیستان و بلوچستان؛ ثمره نظارت دامپزشکی اینفوگرافیک؛ نمایی از وضعیت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان آغاز برداشت خرما از سطح ۴۸۰ هکتار از باغات زاهدان برچسبها زاهدان تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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