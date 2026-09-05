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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۲

تجمع مردم چابهار در شب ۱۸۹

تجمع مردم چابهار در شب ۱۸۹

چابهار- مردم شهر چابهار در صد و هشتاد و نهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6938557

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