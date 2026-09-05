https://mehrnews.com/x3cYSd ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۲ کد مطلب 6938557 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۲ تجمع مردم چابهار در شب ۱۸۹ چابهار- مردم شهر چابهار در صد و هشتاد و نهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 56 MB کد مطلب 6938557 کپی شد مطالب مرتبط بیش از ۳۰ درصد مصوبات سفرهای استانی دولت به بهرهبرداری رسیده است گسترش خدمات پلیس در مناطق محروم سیستان و بلوچستان فرودگاه کنارک به شبکه پروازی کشور بازگشت ۱۹۰ شب ایستادگی و دلدادگی در شهر ساحلی چابهار گرگانیها بار دیگر پای کار آمدند؛ تجمع شبانه در حمایت از رهبری تجمع شبانه کلالهایها رنگ همدلی گرفت امام جمعه چابهار: قناعت انسان را از چشمداشت به دیگران بینیاز میکند تجمع مردم چابهار در شب صد و نود و یکم ثبت ۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان صادرات ۵۴۹ تنی میگو در سیستان و بلوچستان؛ ثمره نظارت دامپزشکی برچسبها چابهار تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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