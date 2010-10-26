اسهال یکی از مهمترین علایم مسمومیتهای غذایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسمومیت با مواد غذایی می ‌تواند در اثر آلودگی غذا در جریان تولید فرآورده‌های غذایی، تهیه و نگهداری مواد غذایی ایجاد شود.

بنابراین گزارش باکتریها، ویروسها، قارچها، مواد افزودنی غیرمجاز، فلزات سنگین، باقیمانده سموم نباتی از عوامل مهم ایجاد مسمومیتهای غذایی محسوب می‌شوند. همچنین مسمومیت با گیاهان یکی از شایعترین علل بروز مسمومیتهای اتفاقی در کودکان در جهان به شمار می ‌آید.

این گزارش حاکی است: مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیا و کرچک می‌تواند کشنده باشد که در صورت وقوع مسمومیت با این گیاهان، بیمار باید در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شود.

همچنین مسمومیت با قارچهای سمی یکی دیگر از شایعترین مسمومیتهای کشنده است و مصرف خوراکی برخی از قارچهای سمی می‌تواند باعث نارسایی حاد کبدی و مرگ در افراد شود.

مرکز اطلاع ‌رسانی داروها و سموم به مردم توصیه کرد: در منزل از نگهداری گیاهان تزیینی که دارای میوه‌ها و ظاهر جذاب برای کودکان هستند خودداری کنند و همچنین از مصرف کنسروهایی که در قوطی آنها، آثار نشت، برآمدگی، فرورفتگی و زنگ‌زدگی مشاهده می‌شود، خودداری کنند.

این مرکز همچنین با اشاره به نوعی از مسمومیت غذایی موسوم به "بوتولیسم" عنوان کرد: بوتولیسم در اثر مصرف مواد غذایی مانند سوسیس، کالباس، کنسرو ماهی، کنسرو ذرت، کنسرو لوبیا، کشک خام و عسل طبیعی که در شرایط نامناسب و غیربهداشتی تهیه و نگهداری شده‌اند، ایجاد می‌شود.

براساس این گزارش علایم و نشانه‌ های بوتولیسم، به صورت تاخیری (12 تا 24 ساعت بعد از مصرف غذای آلوده به باکتری) به صورت تاری دید، دوبینی، افتادگی پلک، عدم توانایی حرکتی، سختی در بلع، اختلال تکلم و یبوست ظاهر خواهد شد.