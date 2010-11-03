مسیرهای راهپیمایی 13 آبان در گلستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان، مراسم راهپیمایی 13 آبان از ساعت 9 صبح از میدان شهرداری (ابتدای خیابان شهید بهشتی) تا مصلی وحدت شهرستان گرگان برگزار می شود.

این مراسم در رامیان نیز از مسجد جعفری تا شهرداری رامیان، از حوزه مقاومت بسیج تا مسجد جامع دلند و از شهرداری تا میدان امام علی (ع) خان ببین برگزار می شود.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم راهپیمایی شهرستان بندرگز ساعت 9 و 30 دقیقه صبح از مسجد محمدیه به طرف پارک جنت، شهرستان کردکوی تجمع در مصلی نماز جمعه، گنبدکاووس از میدان مرکزی، خیابان طالقانی به طرف مصلی، کلاله از میدان امام خمینی (ره) به طرف مصلی نماز جمعه، شهر فراغی از بخشداری به طرف مسجد رسول اعظم (ص) و آق قلا از فلکه قدس تا مصلی آخوند میرزاعلی برگزار می شود.

مراسم راهپیمایی شهرستان آزادشهر نیز ساعت 10 صبح از مقابل آموزش و پرورش به طرف میدان مرکزی، بندرترکمن از آموزش و پرورش تا شهرداری، علی آباد کتول تجمع در مصلی نماز جمعه، فاضل آباد تجمع در گلزار شهدای گمنام شهر فاضل آباد، مینودشت تجمع در مصلی نماز جمعه و مراوه تپه تجمع در دبیرستان خلیج فارس برگزار می شود.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان همچنین راهپیمایی مردم شهرستان نوده خاندوز نیز ساعت 10 و 30 دقیقه صبح از مسجد جامع به سمت دبستان بیهقی و نگین شهر از کانون یادگار امام به طرف مسجد جامع برگزار می شود.