چگونگی فعال کردن اینترنت موبایل / هزینه استفاده از GPRS

به گزارش خبرنگار مهر، GPRS در واقع روشی نوین برای ارسال داده ها از طریق تلفن همراه است و استفاده از اینترنت را در هر زمان و مکان و به صورت 24 ساعته از طریق لپ تاپ با در اختیار داشتن دیتا کارت، رایانه دستی (PDA) یا مرورگر WAP روی گوشی موبایل مشترک فعال می کند و کاربر می تواند حتی در هنگام حرکت و رفت و آمد به شبکه جهانی اینترنت متصل شود.

هم اکنون سرویس GPRS موبایل توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به مشترکان عرضه می شود اما بررسی ها نشان می دهد که این سرویس به دلایل مختلف آنطور که باید از سوی مشترکان به کار گرفته نمی شود.

یکی از دلایل این عدم استفاده مربوط به آگاهی نداشتن از نحوه فعالسازی این سرویس است که اطلاع یافتن از آن می تواند امکان جستجو در وب را به صورت آنلاین و حتی در برخی مواقع سریعتر از اینترنت خانگی دایل آپ برای مشترکان فراهم می کند.

GPRS به جای استفاده از یک شماره تلفن برای اتصال به اینترنت از یک (APN (Access Point Node استفاده می کند که باید در گوشی مشترک تنظیم شود.

از دیگر مزایای اینترنت موبایل می توان به اتصال دائمی به اینترنت اشاره کرد که کاربر صرفاً برای ارسال و دریافت اطلاعات هزینه می پردازد و دیگر نگران هزینه آنلاین بودن خود نخواهد بود.

مشترکان همراه اولی GPRS خود را فعال کنند

به گزارش مهر، مشترکان سیمکارتهای دائمی و اعتباری همراه اول برای استفاده از سیستم GPRS باید به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.mci.ir مراجعه کرده و در قسمت تنظیمات GPRS با انجام چند مرحله گوشی خود را برای استفاده از این سرویس فعال کنند.

خدماتی که به مشترکان همراه اول از طریق سرویس GPRS ارائه می شود شامل استفاده از پست الکترونیکی و دسترسی به سایت‌های اینترنتی و دریافت فایل برروی گوشی موبایل است.

برای فعال سازی GPRS مشترک باید به تکمیل فرم الکترونیکی ثبت ‌نام بپردازد و اطلاعات شخصی خود شامل نام، نام خانوادگی و شماره کد ملی، اطلاعات تماس شامل، شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی را از طریق فرم موجود وارد کند.

نشانی پست الکترونیکی که وارد می‌شود همان نشانی است که پس از فعال شدن سرویس برای اطلاع‌رسانی به مشترک از آن استفاده خواهد شد که پس از تکمیل این فرم و ارسال اطلاعات به سیستم، پیامی در مرورگر به وی نشان داده می‌شود و مشترک را ملزم به فعال سازی GPRS روی گوشی می کند.

در مرحله بعدی فعال سازی که مربوط به تنظیم گوشی خواهد بود از طریق لینک ارسال تنظیمات گوشی با وارد کردن شماره تماس و انتخاب نوع و مدل گوشی از سوی کاربر، تنظیمات لازم از طریق پیامک برای متقاضی ارسال می‌شود.

امکان ارسال تنظیمات برای همه گوشی‌هایی که توانایی دریافت تنظیمات از طریق شبکه را دارند در این بخش وجود داشته و سایر گوشی‌هایی که این توانایی را ندارند باید به طور دستی و مطابق با راهنمای موجود تنظیم شوند.

همراه اول پس از دریافت درخواست مشترک، تنظیمات مربوط به گوشی را در قالب یک پیام کوتاه برای وی ارسال می کند که تنظیمات GPRS پس از بازکردن پیام و زدن کد 1234، به طور خودکار در گوشی مشترک قرار خواهد گرفت و مشترک با ارسال مدل گوشی بصورت انگلیسی به شماره 8008 تنظیمات GPRS را می تواند دریافت کند.

چنانچه به هر دلیل این کار با مشکل مواجه شود، ابتدا لازم است مشترک درخواست خود را تکرار کند و در صورت عدم موفقیت مجدد بهتر است‎‎‎‎‎‎‎‎ با مرکز پاسخگویی همراه اول به شماره 09990 ‎‎‎‎‎‎‎‎ برای حل مشکل تماس گرفته سپس تنظیمات را به صورت دستی در گوشی خود فعال کند.

مشترکان ایرانسلی GPRS خود را فعال کنند

به گزارش مهر، ارسال تنظیمات GPRS برای مشتریان ایرانسل بسیار آسان بوده و تنها از طریق پیام کوتاه ارسـال می شود. به این معنی که مشترک چنانچه تاکنون پیام کوتاه حاوی تنظیمات را دریافت و یا ذخیره نکرده است باید کد دستوری *130*3*5# [Yes/Ok] را شماره گیری کرده تا این اطلاعات را دریافت کند.

پس از دریافت پیام کوتاه حاوی تنظیمات، مشترک باید آن را در گوشی ذخیره (save) کند تا تنظیمات GPRS به گوشی منتقل شود. چنانچه گوشی مشترک دارای قابلیت استفاده از GPRS باشد این سرویس برای وی فعال خواهد شد و برای تمامی مشترکان سیمکارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل هم کارآیی خواهد داشت.

مشترک برای دسترسی به اینترنت پس از آنکه از تنظیمات گوشی خود مطمئن شد و علامت اتصال به شبکه GPRS (یک علامت G یا یک مثلث برعکس در کنار علامت آنتن) بر روی صفحه موبایل وی ظاهر شد، می تواند با انتخاب مرورگر (WAP/ Web browser) در منوی گوشی خود و سپس وارد کردن آدرس اینترنتی (URL) به شبکه جهانی اینترنت دسترسی پیدا کنید.

توجه به این نکته نیز ضروری است که این مرورگر (browser) در اغلب گوشی ها با علامت "کره زمین" نشان داده شده است.



هزینه استفاده از GPRS چقدر است

به گزارش مهر، بطور کلی حجم داده ها براساس بایت سنجیده می شود به طوریکه به هر 1000 بایت یک کیلوبایت (KB) و به هر 1000 کیلوبایت یک مگابایت (MB) می گویند. با این توضیح کاربران کافی است تا تعداد بایتهایی که ارسال یا دریافت کرده اند را در تعرفه ها ضرب کنند تا در هر لحظه هزینه استفاده از اینترنت موبایل خود را محاسبه کنند. کارکرد دیتای کاربر شامل تمامی اطلاعاتی خواهد بود که توسط کاربر یا به صورت خودکار از گوشی، رایانه دستی یا لپ تاپ ارسال و یا دریافت می شود.

سرویس اینترنت همراه اول به ازای هر کیلو بایت تبادل اطلاعات با تعرفه های 8 ریال در زمان پیک ترافیک یعنی از 8 صبح تا 23 شب و زمان غیر پیک از 23 الی 8 صبح و روزهای تعطیل 2 ریال محاسبه می شود.

نرخ ارسال و دریافت دیتا از طریق GPRS ایرانسل نیز در ساعات اوج مصرف 7 ریال و برای ساعات کاهش مصرف 2 ریال خواهد بود.