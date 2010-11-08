مزرعه مرغ مادر در حاجی آباد راه اندازی می شود

ابراهیم طغرلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به راه اندازی مزرعه مرغ مادر در حاجی آباد، عنوان کرد: مزرعه مرغ مادر در زمینه تولید جوجه یک روزه با ظرفیت متوسط تولید 3.5 میلیون جوجه یک روزه در سال در حاجی آباد در حال ساخت است.

وی ادامه داد: مزرعه مرغ مادر حاجی آباد شامل دو واحد است و با تامین منابع مالی یک واحد از آن در سال 89 آماده به بهره برداری خواهد رسید و با ساخت مزرعه مرغ مادر نیاز 50 درصدی مرغداریهای هرمزگان به جوجه یک روزه برطرف می شود و مرغداریها برای تامین جوجه یک روزه با مشکلات کمتری مواجه خواهند بود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به مشکلاتی که موجب غیرفعال شدن برخی مرغداریهای در هرمزگان شده است، بیان داشت: واسطه گری، کمبود نقدینگی، نارسایی در تنظیم بازار و نبود یک تشکل برای سازمان دهی عرضه وتقا ضا از جمله مشکلاتی است که موجب غیرفعال شدن برخی مرغداریها در هرمزگان شده است.

طغرلی با تاکید بر اینکه تعداد مرغداریهای غیر فعال در دوره های مختلف متغیر است، خاطر نشان کرد: بیشتر مشکلات مرغداری های غیرفعال به دلیل کمبود نقدینگی است و همین کمبود نقدینگی تولید کنند گان مرغ را گرفتار واسطه ها می کند.

وی تصریح کرد: با نگاهی به دلایل چند گانه غیرفعال شدن برخی مرغداریهای هرمزگان به جرات می توان گفت بیش ا ز 50 درصد این مرغداریها از کمبود نقدینگی رنج می برند و بعد از کمبود نقدینگی می توان از دخالت واسطه ها نیز به عنوان فاکتور دوم دخیل در مشکلات فعلی مرغداریها یاد کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی هرمزگان به تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: بازرگانی باید با کنترل واردات گوشت مرغ از استانهای دیگر تنظیم بازار را به گونه ای انجام دهد که در درجه اول گوشت مرغ تولید شده در هرمزگان به مصرف برسد و بعد از آن با توجه به میزان نیاز هرمزگان واردات مرغ از سایر استانها انجام شود.