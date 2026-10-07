به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا سه‌شنبه شب در نطق نشست اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: اکنون در نیمه سال قرار داریم و ضروری است کمیسیونهای تخصصی شورا میزان اجرای بودجه، ضوابط و تکالیفی که از سوی شورا برای شهرداری تعیین شده، به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در این بررسی باید مواردی که انجام نشده، موضوعاتی که به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسیده و همچنین روند اجرایی و میزان پیشرفت پروژه‌های مختلف شهری مشخص شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: دبیران کمیسیون‌های شورا باید موضوعات مرتبط با عدم اجرای مصوبات و روند پیشرفت پروژه‌ها را پیگیری و گزارش‌های لازم را تهیه کنند؛ به‌ویژه در حوزه درآمدی باید وضعیت درآمدهای شهرداری، درآمدهای پایدار خارج از عوارض ارزش افزوده و کمک‌های صورت‌گرفته به‌طور دقیق بررسی شود.

زندی‌نیا با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده گفت: کمیسیون‌های تخصصی شورا باید اولویت‌های بودجه‌ای و سیاست‌های کلی سال آینده را تا پایان آبان ماه احصا و در کمیسیون‌ها بررسی کنند تا موارد مورد نظر برای اعمال در بودجه سال ۱۴۰۶ به شهرداری ارسال شود.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز نظم شهری بوشهر را تهدید می‌کند

وی یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان بوشهری را ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رعایت نشدن ضوابط شهرسازی عنوان کرد و گفت: این موضوع در مناطق یک و دو شهر بوشهر باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: در برخی موارد، مثل موضوع مازاد تراکم ساختمان‌ها از ابتدا توسط ناظر به شهرداری اعلام می‌شود، اما در مرحله نهایی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و با پرداخت جریمه تعیین تکلیف می‌شود که استمرار این روند به نظم شهری آسیب می‌زند.

زندی‌نیا تصریح کرد: نتیجه چنین روندی آسیب به بافت شهری ، ایجاد گذرهای تنگ و ساخت‌وسازهایی است که در آینده می‌تواند شهر بوشهر و بافت شهری آن را با مشکلات جدی مواجه کند.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط اظهار کرد: مدیریت شهری باید ظرفیت قانونی و اجرایی لازم را برای اعمال حاکمیت و جلوگیری از این روند فراهم کند و اجازه ندهد سوداگری برخی سازندگان به سیما و منظر شهری و آینده شهر آسیب وارد کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سرویس مدارس گفت: در این زمینه به خانواده‌ها اجحاف جدی شد و شهرداری باید از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود برای ساماندهی این حوزه استفاده می‌کرد.

وی افزود: شهرداری دستگاهی که از ظرفیت نیروی انسانی قابل توجهی برخوردار است باید از همه ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی سرویس مدارس استفاده کند و مدیریت شهری نمی‌تواند در موضوعاتی که مستقیماً با شهروندان و خانواده‌ها ارتباط دارد، منفعل باشد.

ضرورت برخورد با «کارچاق‌کن‌ها» در شهرداری

زندی‌نیا همچنین بر ضرورت مقابله با پدیده کارچاق‌کنی در شهرداری تأکید کرد و گفت: حدود یک سال پیش شورای شهر در این زمینه مکاتبه و موارد قانونی را به شهرداری اعلام کرد، اما متأسفانه توجه لازم به این موضوع صورت نگرفت.

وی ادامه داد: اکنون پس از گذشت یک سال، مشخص شده است که تذکرات و مکاتبات شورا در این زمینه درست بوده و لازم است با این رویه برخورد شود، زیرا هرگونه سوداگری و واسطه‌گری در فرآیندهای اداری در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود.

لایروبی و آماده‌سازی زیرساخت‌های شهری پیش از بارندگی

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به هشدارها و مکاتبات سازمان مدیریت بحران درباره پدیده ال‌نینو اظهار کرد: لازم است پیش از آغاز بارش‌ها، اقدامات پیشگیرانه برای لایروبی جداول، کانال‌های دفع آب و بررسی زیرساخت‌های مرتبط با آب‌های سطحی انجام شود.

زندی‌نیا تأکید کرد: شهرداری باید پیش از وقوع بارندگی‌های احتمالی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مدیریت شرایط بحرانی آماده کند تا از بروز آبگرفتگی و خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

شایسته‌سالاری در مدیریت منابع انسانی شهرداری تقویت شود

وی در ادامه بر ضرورت ساماندهی منابع انسانی شهرداری و استفاده از الگوهای نوین مدیریتی تأکید کرد و گفت: ارتقای جایگاه شهرداری نیازمند بهره‌گیری از نیروهای توانمند، اجرای شایسته‌سالاری و رعایت دقیق قوانین است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: باید از رفتارهای سلیقه‌ای در مدیریت منابع انسانی جلوگیری شود و فرآیند انتصاب‌ها، ارتقای کارکنان و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بر مبنای قانون، تخصص، تجربه و شایستگی انجام شود.

زندی‌نیا خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندهای مدیریتی و منابع انسانی، اجرای دقیق مصوبات شورا و تقویت نظارت بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری، از الزامات ارتقای کارآمدی شهرداری و پاسخگویی بیشتر به شهروندان است