به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد شامگاه سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ملی «۵۰۰ کمربند سبز در ۵۰۰ جاده کشور» در مازندران اظهار کرد: در چارچوب این طرح، برخی محورهای پرتردد استان برای کاشت نهال و توسعه پوشش سبز حاشیه جاده‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

وی افزود: اجرای این طرح با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی مازندران و با حضور گروه‌های جهادی، صندوق‌های قرض‌الحسنه بسیج سازندگی، تسهیل‌گران و گروه‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه اجرای طرح صرفاً به کاشت نهال محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تأمین نهال، عملیات کاشت، مراقبت، نگهداری و آبیاری در قالب یک فرآیند منسجم دنبال خواهد شد و این اقدامات طی دو سال استمرار دارد.

سلیمان‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی و عدالت استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری، کارگروه‌های این قرارگاه در شهرستان‌های مختلف مازندران به صورت منظم و هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه داده‌اند.

وی ادامه داد: در این جلسات، مسائل و آسیب‌های موجود در حوزه اقتصاد مقاومتی شناسایی و راهکارهای عملی برای رفع آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران، شناسایی ظرفیت‌های اشتغال و کسب‌وکار مبتنی بر سرمایه‌های مردمی را از دیگر محورهای فعالیت این قرارگاه عنوان کرد و افزود: تاکنون حدود پنج تعاونی و مجموعه فعال که با تکیه بر سرمایه‌گذاری مردم‌پایه فعالیت دارند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها بدون استفاده از تسهیلات نهادهای دولتی و دستگاه‌های حمایتی فعالیت می‌کنند و مسائل و موانع پیش روی آنها در حال بررسی است تا متناسب با ظرفیت و نوع فعالیت هر مجموعه، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات ارائه شود.