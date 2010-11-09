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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

با حضور هزار جراح/

کنگره جراحان عمومی ایران فردا آغاز می شود

کنگره جراحان عمومی ایران فردا آغاز می شود

پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی جراحان عمومی با رویکرد به درمان سرطانهای شایع در ایران با حضور نزدیک به یک هزار نفر از جراحان عمومی و فوق تخصص از فردا در سالن همایشهای هتل المپیک تهران گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌دکتر نیک ‌پی دبیر اجرایی کنگره با بیان اینکه رویکرد تخصصی این کنگره به درمان‌ سرطان‌های شایع در ایران مانند سرطان مری، معده، ‌کولون، رکتوم، پستان و پانکراس است، اظهار کرد: هدف پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی جراحان عمومی ارتقا سطح دانش پزشکان در راستای تشخیص و درمان هرچه بهتر این بیماریها است.

وی به حضور یک صد تن از اساتید برجسته در درمان سرطان اشاره کرد و با بیان اینکه حضور عموم مردم در این کنگره آزاد است، گفت: در همین راستا سالنهایی برای این منظور در نظر گرفته شده است.
 
دبیر اجرایی پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی جراحان عمومی افزود: متخصصان جراحی عمومی، هماتولوژی و آنکولوژی بالغین، آسیب شناسان، متخصصان زنان و زایمان، جراحان ترمیمی، اطفال، قفسه صدری، پلاستیک و سوختگی، بیماریهای داخلی، رادیولوژی، پزشکان عمومی و پرستاران می‌توانند در این کنگره شرکت کنند و با توجه به اهمیت و نقش مهم پرستاران در درمان، شرکت آنها در این کنگره رایگان است.
 
بر اساس این گزارش، طی این کنگره از زحمات استاد پیشکسوت و برجسته جراحی دکتر علی محمد میر تقدیر خواهد شد.
کد مطلب 1188319

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