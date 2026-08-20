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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

دستگیری عنصر نفوذی مرتبط با شبکه‌های معاند در جهرم

دستگیری عنصر نفوذی مرتبط با شبکه‌های معاند در جهرم

جهرم- فرمانده انتظامی جهرم از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از حساب‌های کاربری در اینستاگرام،تصاویرو اطلاعات نادرست از شهروندان این شهرستان رابرای شبکه‌های معاند ارسال می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور از شناسایی و دستگیری یک عنصر نفوذی مرتبط با شبکه‌های معاند و بیگانه در شهرستان جهرم خبر داد و گفت: در پی رصد مستمر فضای مجازی، کارشناسان پلیس متوجه فعالیت فردی شدند که با استفاده از دو حساب کاربری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به ارسال تصاویر و اطلاعات نادرست درباره تعدادی از شهروندان سرشناس جهرمی برای شبکه‌های معاند می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم افزود: این فرد با هدف تخریب چهره و اعتبار اجتماعی افراد مورد اشاره اقدام به انتشار و ارسال محتوا می‌کرد که موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

سرهنگ محمدپور ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و هماهنگی با مقام قضائی، هویت متهم شناسایی و وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با اشاره به اقرار صریح متهم نسبت به بزه انتسابی گفت: پس از تکمیل پرونده و جمع‌آوری مستندات کافی، متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم در پایان بر عزم جدی پلیس برای مقابله با اقدامات تهدیدکننده امنیت روانی جامعه تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی را در اسرع وقت به مراجع انتظامی گزارش دهند.

کد مطلب 6922427

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