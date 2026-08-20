علم الهدی:حوزه های علمیه باید قدرت تبیین و اثرگذاری طلاب را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علمالهدی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت اربعین قائد شهید امت و آغاز سال تحصیلی مدرسه فقهی ائمه اطهار(علیهمالسلام)، با تسلیت چهلمین روز شهادت و تدفین امام شهید و مظلوم و نیز فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری(علیهالسلام)، اظهار کرد: امیدوارم خداوند متعال، همه ما را از برکات وابستگی به ولایت اهلبیت(علیهمالسلام) در همه شئون و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بهرهمند سازد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تشکر از مجموعه تلاشها و خدماتی که با افاضات و تدبیر حکیمانه آیتالله فاضل، در تداوم اثر ارزشمند مرجع مجاهد و عالیقدر، مرحوم آیتاللهالعظمی فاضل لنکرانی، انجام شده است، افزود: خوشبختانه این نهاد مقدس پس از رحلت ایشان نهتنها رو به رکود نگذاشت، بلکه در یک توسعه جامعتر و گستردهتر، مجموعه فعالیتها و اقدامات سازنده خود را ادامه داد.
وی با اشاره به فعالیتهای حوزه علمیه خراسان، خاطرنشان کرد: دورنمای حوزه برای آینده اسلام و جامعه اسلامی، در مسیر تمدنسازی گسترده و عمیق و نیز تبیین و ترویج این تمدن در عرصههای فرهنگی و بینشی دنیای امروز، امیدبخش است.
علمالهدی با اشاره به وضعیت امروز حوزههای علمیه، اظهار کرد: با استفاده از محضر حضرت آیتالله فاضل و مدیر حوزه علمیه خراسان، باید بپرسیم اصل دغدغه ما امروز در حوزه چیست؟ اینکه بگوییم در حوزه ما عدهای طلبه وارد شدهاند و از همان روز اول محاسبه کنند که چهکاره خواهند شد؛ قاضی دادگستری میشوند، عضو عقیدتی سیاسی در نهادهای نظامی و انتظامی میشوند، امام جمعه میشوند یا چه مسئولیتی خواهند داشت، و از همان ابتدا کار خود را صرفاً برای رسیدن به یک سمت یا موقعیت اجتماعی تعریف کنند، درست نیست.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: طلبه از ابتدا وارد حوزه شود و محاسبه کند که نتیجه تحصیل او در شخصیت اجتماعی و مادیاش چه خواهد بود، این مسئله واقعاً تأسفآور و نگرانکننده است. اگر طلبه با چنین تفکری وارد حوزه شود، یکی از عوامل ریزش حوزه نیز همین نوع تفکر خواهد بود.
وی گفت: وقتی بناست قاضی دادگستری با یک مدرک لیسانس از دانشکده علوم قضایی وارد دستگاه قضا شود، اما طلبهای که درس خارج خوانده و سالها در حوزه تحصیل کرده، پس از طی این همه دوران طلبگی با تردید و اشکال و شعب مختلف استخدامی مواجه شود، آیا واقعاً طلبه باید برای اینکه قاضی دادگستری شود، خودش را تلف کند؟ آیا با این هدف باید طلبگی را دنبال کند؟
علمالهدی تصریح کرد: ما نمیخواهیم بگوییم نظام باید به وسیله ما اداره شود، اما باید پشتیبان نظام باشیم، نه اینکه محصول وجودی ما و تمام فعالیت ما در خط اجرایی و مدیریت نظام قرار بگیرد. عنصری که میخواهد حامی و پشتیبان باشد، پشت سر این نظام بایستد و مردم را پشت سر این نظام بیاورد، نباید لزوماً به یک مجری یا مدیر اجرایی نظام تبدیل شود تا بعد هزاران گلایه و شکایت از او شود که خوب اجرا کرده یا بد اجرا کرده است.
طلبه باید از آغاز، خود را وقف خدمت به امام زمان(عج) کند
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: هدف طلبه در عالم طلبگی این است که از ابتدا وقف شود. واقعاً طلبه اگر از ابتدا وقف شد، موفق است؛ اگر وقف نشد، از طلبگی بدتر کار و جایی پیدا نمیشود. باید وقف شویم؛ وقتی چیزی را وقف میکنند، تمام بهره آن موقوفه باید برای موقوفعلیه باشد و غیر موقوفعلیه حق بهرهبرداری از آن را ندارد.
وی افزود: اگر بنده وقف شدم، تمام آثار وجودی من، چه در تحصیل، چه در فعالیت و چه در مدیریتهای اجتماعی و هر جای دیگری، باید صرف موقوفعلیه من شود. موقوفعلیه من وجود حضرت بقیةالله(عج) است. هستی من باید پای آقا ریخته شود و هدف، نوکری آقا باشد. هیچ سمت و هیچ موقعیتی نباید برای ما هدف باشد.
علم الهدی افزود: من نوکر آقا هستم. اگر نوکری آقا اقتضا کرده که به دانشگاه بیایم، فعالیت کنم و دانشگاه راه بیندازم، این ادامه نوکری آقاست و اگر نوکری آقا اقتضا کرده که در مقابل یک جریان انحرافی که جامعه را به سمت مدنیّت غربی دعوت میکند بایستم و مبارزه کنم، میایستم و مبارزه میکنم. من نوکرم و نوکری ارباب را انجام میدهم.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: انسان وقتی وقف شد، هرچه دارد برای موقوفعلیه است و دیگر برای خودش تصمیم نمیگیرد؛ فقط نوکری میکند. اگر ما نوکریم و حضرت ما را قبول کرده باشد، هرجا به درد بخوریم، برای همانجا ما را آماده میکند.
وی افزود: امروز در حوزه واقعاً به افرادی نیاز داریم که از روز اول با این قصد وارد حوزه شوند که میخواهیم طلبه شویم، نوکر ارباب باشیم و تا پایان طلبگی و روحانیت نیز در همین مسیر بمانیم. باید طلبه بمانیم و برای نوکری حضرت بقیةالله(عج) زندگی کنیم.
علمالهدی با بیان اینکه چنین رویکردی در حوزه کمرنگ شده است، گفت: امروز متأسفانه افرادی که با این قصد وارد حوزه شوند که فقط برای طلبگی، روحانیت و خدمت به وجود اقدس بقیةالله(عج) درس بخوانند و تا آخر در همین مسیر بمانند، کم داریم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: حوزه امروز ما با حوزه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست. امروز حوزهای عظیم، مقتدر، گسترده و برخوردار از فعالیتهای علمی و پژوهشی فراوان داریم که پیش از انقلاب چنین حوزهای وجود نداشت. اما پیش از انقلاب، طلبهای که وارد حوزه میشد، آخرین مرحلهای که برای خود در نظر میگرفت این بود که درس بخواند تا مجتهد شود و در نهایت طلبه بماند.
وی افزود: اگر طلبه میخواست کاری انجام دهد، کار طلبگی بود؛ یا باید منبر میرفت، یا پیشنماز میشد، یا مدرس میشد. او برای اینکه کارمند جایی شود یا در ادارهای مشغول شود، درس نمیخواند. درس میخواند تا طلبه باشد.
علم الهدی تصریح کرد: امروز یکی از مشکلات حوزه این است که فردی وارد حوزه میشود، اما از ابتدا تصمیم ندارد که فقط برای طلبگی، روحانیت و خدمت به وجود مقدس بقیةالله(عج) درس بخواند و تا پایان در همین مسیر بماند. اینکه فرد از ابتدا با این قصد وارد شود که در همین سن، همین رشته و همین خصوصیت، طلبه بماند و پای این قضیه بایستد، اهمیت بسیاری دارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: اگر بخواهیم موقعیتهای اجتماعی و اجرایی را هدف قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که رسیدن به این موقعیتها از مسیر غیرطلبگی بسیار راحتتر است. بدبخت کسی است که برای رسیدن به یک هدف اجتماعی، مسیر طلبگی را انتخاب کند؛ یعنی راهی را که میتوانست با دو فرسخ طی کند، با پنجاه فرسخ طی کند. اگر غیر از هدف نوکری، هدف دیگری داشته باشد، واقعاً خودش را گرفتار کرده است.
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