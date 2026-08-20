دادستان قم: با هرگونه تصرف در اراضی دولتی با قاطعیت برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی دادستان عمومی و انقلاب قم با مدیرکل راه و شهرسازی استان با هدف صیانت از حقوق عامه و رفع موانع حقوقی فراروی پروژههای عمرانی و در راستای ایجاد تعامل سازنده و تسهیل امور اجرایی، برگزار شد.
در این جلسه، چالشهای قضایی مرتبط با اراضی دولتی و طرحهای زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت و دستور رفع تصرف در دو پلاک از اراضی دولتی طبق گزارش اداره راه و شهرسازی صادر شد.
سلطانی با تأکید بر ضرورت همافزایی بین دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، نقش دستگاه قضا در این حوزه را فراتر از ناظر صرف توصیف کرد و گفت: دادسرای عمومی و انقلاب قم با هرگونه زمینخواری و تصرف در اراضی دولتی با سرعت و قاطعیت برخورد میکند.
دادستان قم با اشاره به تکالیف شرعی و قانونی در حفاظت از بیتالمال و انفال، بر لزوم تسریع در تعیینتکلیف پروندههای مفتوح در این بخش تصریح کرد و خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد طرحهای اولویتدار استان شد.
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