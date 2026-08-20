به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، آیین آغاز عملیات اجرایی طرحهای هفته دولت در استان کرمانشاه با شروع پروژه چهارباندهکردن محور سرمست ـ قلاجه در شهرستان گیلانغرب و با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، حسینی نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.
عملیات اجرایی این پروژه با اعتباری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان آغاز شده و محور سرمست ـ قلاجه به طول ۲۸.۲ کیلومتر در قالب این طرح توسعه خواهد یافت.
در فاز نخست اجرای پروژه، عملیات در دو جبهه شامل ۳.۸ کیلومتر از مسیر قلاجه به سمت سرمست و ۶ کیلومتر از اسلامآبادغرب به سمت سرمست در دستور کار قرار گرفته است.
این محور از بخشهای مهم کریدور ترانزیتی اسلامآبادغرب ـ قلاجه ـ گیلانغرب ـ مرز سومار به شمار میرود و اجرای طرح چهارباندهکردن آن میتواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و کیفیت تردد، توسعه ارتباطات جادهای غرب استان و تقویت مبادلات تجاری با کشور عراق داشته باشد.
توسعه زیرساختهای جادهای کرمانشاه
بر اساس برنامههای پیشبینیشده برای توسعه شبکه حملونقل استان، تا پایان سال مالی ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۱۴ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، سه دستگاه تونل و دو پل بزرگ به زیرساختهای جادهای کرمانشاه افزوده خواهد شد.
با اجرای پروژههای در دست اقدام و تکمیل طرحهای پیشبینیشده، طول بزرگراههای استان کرمانشاه از ۴۶۰ کیلومتر به ۵۶۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت.
طرح چهارباندهکردن محور سرمست ـ قلاجه نیز در همین چارچوب، یکی از پروژههای مهم توسعه شبکه راههای غرب استان محسوب میشود که با توجه به اتصال آن به محورهای منتهی به مرز سومار، از اهمیت ویژهای در حوزه حملونقل و تجارت برخوردار است.
در آیین آغاز عملیات اجرایی این پروژه، فرماندار گیلانغرب، مدیرکل راه و شهرسازی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان نیز حضور داشتند.
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