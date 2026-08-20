حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه‌های «عید بیعت» هم‌زمان با نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج)، در سراسر استان تهران خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: نهم ربیع‌الاول از مناسبت‌های مهم در تقویم شیعه و سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی‌عصر(عج) است و این مناسبت فرصتی برای تبیین فرهنگ مهدویت، جایگاه امامت و ولایت و وظایف مردم در دوران غیبت به شمار می‌رود.

وی افزود: جشن‌های «عید بیعت» روزهای جمعه ۳۰ و شنبه ۳۱ مردادماه با محوریت مساجد، هیئات مذهبی و مهدیه‌ها، به‌ویژه مساجد و اماکنی که به نام امام زمان(عج) مزین هستند، برگزار خواهد شد.

محمودی ادامه داد: جنگ شادی کودکانه و نوجوان با عنوان «بیعت با امام زمان(عج)» در فرهنگسراها، همایش مهدی‌یاوران، ماشین‌نویسی مهدوی در خیابان‌ها و میادین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: گروه‌های سرود، نمایش خیابانی، نقالی و پرده‌خوانی و سخنرانان مهدوی نیز به محله‌ها و روستاها اعزام می‌شوند و سرود «باید برخاست» نیز در این برنامه‌ها اجرا خواهد شد.

وی افزود: شعار محوری «انا علی العهدی، لبیک یا مهدی» در تجمعات شبانه روزهای جمعه ۳۰ و شنبه ۳۱ مردادماه مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

محمودی با اشاره به برنامه‌های تبلیغاتی این مناسبت عنوان کرد: تولید و انتشار محتوای مهدوی در فضای مجازی، فضاسازی شهری و تبلیغی در مناطق شهری و روستایی و برگزاری آیین تقدیر از فعالان برتر مهدوی از دیگر برنامه‌های نهم ربیع‌الاول است.

وی ادامه داد: مراسم ویژه بیعت در آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه استان تهران، به‌ویژه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران همچنین از تجدید بیعت با رهبر انقلاب در برنامه‌ها و مراسم این ایام خبر داد و گفت: تجدید میثاق با امام زمان(عج) باید همراه با تأکید بر ادامه مسیر امام شهید و پیروی از رهبری باشد.

وی در پایان تأکید کرد: نهم ربیع‌الاول فرصتی برای تقویت ارتباط جامعه با فرهنگ مهدویت و افزایش انسجام در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب است.