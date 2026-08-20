به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد عصر پنجشنبه در نشست با معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه‌ اشرفیه، اظهار کرد: این شهرستان دارای دو بخش و پنج دهستان است و از نظر موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، کشاورزی و گردشگری از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به نقش محوری کشاورزی در اقتصاد منطقه افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مردم آستانه‌اشرفیه در حوزه کشاورزی است و محصولاتی همچون برنج، بادام‌زمینی و صنوبر در این شهرستان تولید می‌شود.

فرماندار آستانه‌اشرفیه ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای منطقه، زمینه مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید فراهم کرده است.

ظرفیت‌های گردشگری آستانه‌اشرفیه

حیدری‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های زیارتی، تاریخی و طبیعی آستانه‌اشرفیه بیان کرد: حرم مطهر سلطان سید جلال‌الدین اشرف، پارک ساحلی، پارک جنگلی بندر کیاشهر، منطقه بوجاق، سواحل دریای خزر و آرامگاه دکتر محمد معین از مهم‌ترین جاذبه‌های زیارتی، تاریخی و گردشگری شهرستان به شمار می‌روند.

وی برخورداری از حدود ۳۷ کیلومتر نوار ساحلی را یکی از ظرفیت‌های مهم شهرستان دانست و گفت: این ظرفیت می‌تواند زمینه توسعه گردشگری دریایی، رونق اقتصاد محلی، حمایت از مشاغل بومی و افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران در آستانه‌اشرفیه را فراهم کند.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با تأکید بر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: مردم شهرستان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و تعاونی‌های مختلف حضور فعالی دارند و تقویت این مشارکت اجتماعی و اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق توسعه متوازن شهرستان داشته باشد.

۴۴۷ تعاونی در آستانه‌اشرفیه فعالیت دارند

حیدری‌نژاد در ادامه به وضعیت تعاونی‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۴۴۷ تعاونی در آستانه‌اشرفیه وجود دارد که از این تعداد ۱۲۷ تعاونی فعال، ۲۸ تعاونی غیرفعال و حدود ۲۰۰ تعاونی نیز راکد هستند.

وی افزود: مجموع اعضای تعاونی‌های شهرستان حدود ۱۱۸ هزار نفر است که این میزان، بیانگر جایگاه مهم بخش تعاون در اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم آستانه‌اشرفیه است.

فرماندار آستانه‌اشرفیه تعاونی‌های سهام عدالت را از مهم‌ترین مجموعه‌های تعاونی شهرستان عنوان کرد و گفت: این تعاونی‌ها حدود ۹۸ هزار عضو دارند. همچنین تعاونی مرزنشینان با حدود هشت هزار عضو، تعاونی‌های روستایی دهنه‌سر با یک هزار و ۱۷۰ عضو و تعاونی‌های پره صیادی با ۸۹۶ عضو، از دیگر مجموعه‌های مهم تعاونی شهرستان هستند.

ضرورت حمایت از تعاونی‌ها برای رونق تولید

حیدری‌ نژاد با تأکید بر ضرورت حمایت و تقویت تعاونی‌ها اظهار کرد: تعاونی‌ها می‌توانند در رفع مشکلات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش مشارکت مردم، جذب سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در شهرستان نقش مؤثری ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات، رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه همه‌جانبه آستانه‌اشرفیه، برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مناسب و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تعاونی‌های شهرستان بیش از گذشته ضروری است.