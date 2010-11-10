تعیین میزان تعهدات قبولیهای دستیاری پزشکی/ بیشترین تعهد در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان در دوره های دستیاری ملزم هستند که بنا بر سهمیه هایی که استفاده می کنند به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تعهد خدمت ارائه کنند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت از پذیرفته شدگانی که از سهمیه مازاد مناطق محروم استفاده می کنند، جهت پوشش مناطق محروم، تعهد خاص به میزان سه برابر مدت آموزش، به نفع دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مناطق محروم و نیازمند اخذ می شود.

از سایر پذیرفته‌ شدگان‌ آزمون‌ ورودی‌ دستیاری توسط‌ دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ تعهد عام‌ به میزان حداکثر دو برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت اخذ می شود و این مدت با توجه به سایر مقررات مربوطه و ضریب منطقه ای که از سوی معاونت درمان تعیین می شود متغیر است.

پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه‌ مازاد مناطق‌ محروم‌، پس از فراغت از تحصیل فقط‌ در حوزه‌ مناطق‌ محروم‌ و یا نیازمند تعیین‌ شده‌ حق‌ فعالیت‌ درمانی‌ و یا آموزشی‌ خواهند داشت‌ و در خارج‌ از منطقه‌ مربوطه‌ حق‌ فعالیت‌ تخصصی‌ در رشته‌ تحصیلی‌ خود را تا پایان‌ دوره‌ تعهد ندارند.

در صورت اینکه پذیرفته شدگان در سهمیه مازاد مناطق محروم، دارای سوابق خدمت در مناطق محروم باشند، سابقه خدماتی آنها (حداکثر تا سقف 5 سال بصورت روز شمار) قابل محاسبه و کسر از سنوات تعهد خاص این گروه از پذیرفته شدگان هستند. تعیین‌ محل‌ خدمت‌ دستیاران‌ پس‌ از فارغ‌ التحصیلی‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ است.

پذیرفته‌شدگانی که با ماموریت‌ آموزشی‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ به‌ رشته‌های‌ تخصصی‌ وارد می‌شوند، ملزم‌ به‌ سپردن‌ تعهد محضری‌خاص به‌ محل‌ استخدام‌ خود هستند.

ثبت­نام و ارسال مدارک سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی از روز 15 آبان آغاز شده است و تا 20 آذرماه ادامه می یابد و کلیه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت http://sanjeshp.ir انجام می شود. آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی بالینی در سال 89 به صورت متمرکز در روز 28 بهمن ماه برگزار می شود.