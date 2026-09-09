به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه سفر به سمنان و دیدار با مسئولان استان، از برنامهریزی برای افزایش سرعت قطارهای مسافربری به ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آینده نزدیک خبر داد.
وی با بیان اینکه سرعت قطارهای مسافربری بهزودی به ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید، اظهار کرد: تلاش میشود همزمان با افزایش سرعت، سطح خدمات ارائهشده به مسافران نیز ارتقا یابد.
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت فعلی تردد قطارها در مسیر ریلی راهآهن شمالشرق (۱) در استان سمنان افزود: در حال حاضر نیز سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت در این مسیر محقق شده است.
ذاکری، کاهش مدت زمان سفر را یکی از اهداف شرکت رجا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زمان سفر قطارهای این شرکت از تهران به مشهد به حدود هشت ساعت کاهش یافته است.
وی اجرای طرح اصلاح و بهبود مسیر ریلی تهران ـ مشهد را از جمله رویکردها و اولویتهای شرکت راهآهن دانست و افزود: هدفگذاری راهآهن در زمینه بهبود مسیرهای ریلی و افزایش سرعت قطارها، یک هدفگذاری کیفی و نه صرفاً کمی است.
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه ارتقای خدمات در حوزه حملونقل ریلی رویکردی بلندمدت است، خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما برای ارتقای سطح خدمترسانی در حوزه حملونقل ریلی، بلندمدت خواهد بود.
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