به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مرضیه وحیددستجردی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اظهار داشت: در سفر اول به شهرستان گناباد شاهد پیشرفتهای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان و در سفر دوم شاهد افتتاح دانشکده پزشکی هستیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: افتتاح این دانشکده حق مردم گناباد است، چون گنابادی‌ها مردمی متدین، مؤمن و سختکوش هستند که با حضور خود در عرصه‌های مختلف علمی کشور این لیاقت را داشتند که هم دانشگاه علوم پزشکی و هم دانشکده پزشکی داشته باشد.

وی ادامه داد: امید است دانشکده پزشکی گناباد منشأ بسیاری از رشته‌های تخصصی باشد و تعداد متخصصان را با کمک وزارت افزایش دهد.

دستجردی تصریح کرد: دانشکده پزشکی گناباد از نظر فضا و تجهیزات از دانشکده‌های پزشکی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور بالاتر است و تمام تجهیزات لازم را دارد.

وزیر بهداشت ادامه داد: مسائل مربوط به سلامت جزو مهمترین اهداف و بهداشت و درمان مردم مسئولیت ماست.

وی افزود: به دنبال این هستیم که برای مناطقی که لیاقت و استعداد بیشتری را دارند امکاناتی را فراهم کنیم که با آن امکانات نیروهای بومی خود را تربیت کنند.

وی ادامه داد: امید است که هدف بزرگ نماینده مردم گناباد در بهره‌برداری از فرودگاه شهرستان را هرچه سریع‌تر شاهد باشیم چون با کوتاه شدن مسیر در راستای بهره‌برداری از فرودگاه ارتقای بیشتر شهرستان را شاهد خواهیم بود.

وزیر بهداشت افزود: ما به گناباد به عنوان شهرستانی که ظرفیتهای زیادی برای حمایت و کمک دارد نگاه می‌کنیم و تلاش ما بویژه در امر آموزش این است که برای استعدادهای موجود در شهرستان بیشترین حمایت و کمک را به دانشگاه علوم‌پزشکی را داشته باشیم.

دستجردی اظهار امیدواری کرد که شاهد ارتقای علم و دانش در این منطقه با این مردم فرهیخته باشیم.