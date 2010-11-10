جشنواره فوتبال بازیکنان نونهال در اردوگاه باهنر تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فستیوال صبح امروز چهارشنبه با حضور مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون، فریدون معینی رئیس کمیته جوانان فدراسیون، سید رضا افتخاری مدیرکل تربیت بدنی استان تهران، رنجبر مدیرکل تربیت بدنی شمیرانات ، رکنی نماینده وزارت آموزش و پرورش ، قاسمی مسئول اردوگاه شهید باهنر و همچنین علی دوستی مهر سرمربی تیم فوتبال جوانان، بیداریان سرمربی سابق تیم فوتبال نوجوانان ، علی رضاعلی رئیس کمیته فوتبال ساحلی و استانهای قزوین، هرمزگان ، خوزستان، آذربایجان شرقی، قم ، مازندران، بوشهر، البرز، گیلان، تهران، فارس، کرمان ، همدان ، اصفهان ، گیلانغرب ، اردبیل، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی ، کردستان و کرمان برگزار شد.
وی تصریح کرد: مطمئنا فدراسیون فوتبال ، هیئن ها و ادارات کل تربیت بدنی باید به رده های سنی پایه توجه کنند چرا که این رده سنی زنجیره وار در بحث های آموزشی و ورزشی به هم مرتبط هستند و اگر درهدایت مسیر درست این نونهالان قدم های مثبتی توسط ارگان های کشور برداشته شود فدراسیون و کمیته جوانان دربحث علمی و عملی تمام همت خود را برای تدارک تیم های پایه به کار خواهد رفت.
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