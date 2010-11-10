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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

باحضور دبیرکل فدراسیون فوتبال/

جشنواره فوتبال بازیکنان نونهال در اردوگاه باهنر تهران افتتاح شد

جشنواره فوتبال بازیکنان نونهال در اردوگاه باهنر تهران افتتاح شد

جشنواره بازیکنان نونهال فوتبال(کمتر از 12 سال) با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال ، جمعی از مسئولان و تیم های شرکت کننده صبح امروز در اردوگاه باهنر تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فستیوال صبح امروز چهارشنبه با حضور مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون، فریدون معینی رئیس کمیته جوانان فدراسیون، سید رضا افتخاری مدیرکل تربیت بدنی استان تهران، رنجبر مدیرکل تربیت بدنی شمیرانات ، رکنی نماینده وزارت آموزش و پرورش ، قاسمی مسئول اردوگاه شهید باهنر و همچنین علی دوستی مهر سرمربی تیم فوتبال جوانان، بیداریان سرمربی سابق تیم فوتبال نوجوانان ، علی رضاعلی رئیس کمیته فوتبال ساحلی و استانهای قزوین، هرمزگان ، خوزستان، آذربایجان شرقی، قم ، مازندران، بوشهر، البرز، گیلان، تهران، فارس، کرمان ، همدان ، اصفهان ، گیلانغرب ، اردبیل، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی ، کردستان و کرمان برگزار شد.

مراسم افتتاحیه با بازی دستگرمی و رژه تیم ها ازساعت 9 صبح آغاز شد و پس از تلاوت قرآن و ادای احترام به سرود جمهوری اسلامی ایران اولین سخنران دبیرکل فدراسیون فوتبال بود که ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان، مربیان ، مسئولان و داوران با اشاره به بحث دانش افزایی در رده سنی نونهالان گفت: حضور در این اردوگاه روزهای خوبی را برای فوتبال پایه نوید می دهد تا علاوه برکسب معنویت و رسیدن به درجات فنی بازیکنانی که آینده دار فوتبال ایران هستند شناسایی شوند.
 
نبی ادامه داد: این مسابقات برای دومین بار برگزار می شود که سال گذشته در رامسر شاهد برگزاری اولین دوره آن بودیم و امیدوارم در سالهای آینده همچنان بتوانیم این فستیوال را برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: مطمئنا فدراسیون فوتبال ، هیئن ها و ادارات کل تربیت بدنی باید به رده های سنی پایه توجه کنند چرا که این رده سنی زنجیره وار در بحث های آموزشی و ورزشی به هم مرتبط هستند و اگر درهدایت مسیر درست این نونهالان قدم های مثبتی توسط ارگان های کشور برداشته شود فدراسیون و کمیته جوانان دربحث علمی و عملی تمام همت خود را برای تدارک تیم های پایه به کار خواهد رفت.
 
نبی در پایان خطاب به بازیکنان نونهالان حاضر در جشنواره تیم های پایه گفت: شما استعدادهای ناب فوتبال کشورهستید و باید با حضور در فستیوال ها و مسابقات مختلف نظیر فولاد آبدیده شوید . من از خانواده های شما به خاطر اهمیت به تحصیل و ورزش تشکر می کنم چرا که مطمئنا داشتن تن سالم باعث موفقیت در فعالیت های علمی هم خواهد شد.
کد مطلب 1189041

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