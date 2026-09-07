تشدید برخورد با تخلفات آرد و نان در سمنان؛ پلمب یک روزه کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه یکشنبه در جلسه تدوین فرآیندهای قانونی برخورد با تخلفات حوزه آرد و نان در استان سمنان به میزبانی استانداری، اظهار کرد: برخورد با تخلفات حوزه آرد و نان در استان سمنان با حضور بازرسان و ناظران تشدید می شود.

وی ادامه داد: برخورد با متخلفان حوزه آرد و نان باید فراتر از تذکرات و یا پلمب های یک روزه باشد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان اعلام کرد: بطور متوسط ماهانه بالغ بر پنج هزار و 600 تن آرد یارانه‌ای در استان سمنان در حال توزیع است که یارانه تخصیصی آن بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دهرویه با بیان اینکه دولت این حجم از یارانه را با هدف تامین امنیت غذایی شهروندان اختصاص می‌دهد، تصریح کرد: انحراف آرد یارانه‌ای تخصیص یافته در بخش‌های مختلف فرآیند توزیع به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست لذا با هماهنگی مراجع قضایی و نظارتی، با متخلفین حوزه آرد و نان قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد بازدارندگی لازم در برابر تخلفات حوزه آرد و نان افزود: فرمانداران و دیگر اعضای شوراهای آرد و نان در برخورد با تخلفات این بخش به پلمب های یک روزه اکتفا نکنند و تمام ظرفیت‌های قانونی را برای صیانت از منابع عمومی بکار بگیرند.