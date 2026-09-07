طرح فراگیر تجهیز مدارس عشایری به صفحات خورشیدی در ایلام اجرا شد

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس دستور رئیسجمهور برای اجرای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، دانشآموزان مناطق عشایری در اولویت اصلی این طرح قرار گرفتند، اظهار داشت: تأمین برق پایدار برای مدارس عشایری، گامی اساسی در جهت بهبود کیفیت آموزش و کاهش شکاف آموزشی میان مناطق شهری و روستایی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ۱۷ مدرسه کانکسی در مناطق عشایری و روستایی کمبرخوردار به ساختمانهای آموزشی استاندارد تبدیل شدهاند، تصریح کرد: این فضاها که هر کدام بیش از هشت دانشآموز داشتند، اکنون به مدارس ایمن و مجهز تبدیل شده و دانشآموزان در محیطی استاندارد و مناسب به تحصیل مشغول هستند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان در ادامه با اشاره به اینکه ۴ مدرسه جدید نیز در همین مناطق در حال ساخت است، خاطرنشان کرد: این پروژهها مراحل پایانی را طی میکنند و تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهند رسید تا شمار مدارس نوسازیشده عشایر به ۲۱ مدرسه افزایش یابد.
حمره در پایان با تأکید بر اینکه اجرای این طرحها، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش و افزایش رضایت دانشآموزان و خانوادههای عشایری خواهد داشت، گفت: نوسازی مدارس و تجهیز آنها به انرژی خورشیدی، نه تنها به تأمین برق پایدار کمک میکند، بلکه زمینهساز استفاده از فناوریهای نوین آموزشی در این مناطق نیز خواهد شد.
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