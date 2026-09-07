به گزارش خبرنگار مهر، یک تن‌پوش نفیس اشرافی متعلق به دوره صفویه با ویژگی‌های ارزشمند هنری و صنایع‌دستی در ویترین کاخ موزه چهلستون اصفهان به نمایش درمی‌آید؛ اقدامی که در کنار معرفی یکی از نمونه‌های شاخص پوشاک تاریخی اصفهان، بخشی از رویکرد این مجموعه برای نمایش دوره‌ای اشیای کمتر دیده‌شده و افزایش جذابیت موزه برای گردشگران و پژوهشگران است.

مصطفی هادی پور، مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به استقبال گردشگران از معرفی دوره‌ای اشیا در موزه‌ها و ظرفیت بالای کاخ موزه چهلستون، تصمیم بر این است که تن‌پوش نفیس اشرافی متعلق به دوره صفویه در ویترین این مجموعه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

وی افزود: این لباس از جمله اشیای ارزشمند نگهداری‌شده در مجموعه چهلستون است و از نظر ویژگی‌های هنری، شیوه بافت، تزئینات و نوع کاربرد، نمونه‌ای قابل توجه از پوشاک اشرافی دوره صفویه به شمار می‌رود.

روایتی از پوشاک اشرافی دوره صفوی در چهلستون

مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون با اشاره به ویژگی‌های این تن‌پوش بیان کرد: این لباس با سبک زری‌بافی و به صورت زربفت تهیه شده و در آن از الیاف ابریشم و گلابتون استفاده شده است. همچنین دکمه‌های نقره‌ای به کاررفته در لباس از عناصر شاخص تزئینی آن محسوب می‌شود که ارزش‌های هنری و صنایع‌دستی دوره تولید آن را نشان می‌دهد.

هادی پور ادامه داد: این تن‌پوش از نمونه‌های شاخص پوشاک اصفهانی در دوره صفویه است و می‌تواند برای شناخت تاریخ پوشاک، هنرهای سنتی و سبک زندگی اجتماعی آن دوره مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ساختار این نوع پوشش گفت: این لباس در گذشته با عنوان کلیجه شناخته می‌شده و دارای نیم‌تنه‌ای نسبتاً بلند بوده که دامن آن تا محدوده ران‌ها امتداد داشته و بخش کمر آن به صورت چسبان و باریک طراحی می‌شده است.

مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون تأکید کرد: معرفی چنین آثاری تنها نمایش یک شیء تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی بخشی از میراث فرهنگی و هنری اصفهان و ایجاد ارتباط میان مخاطب امروز و سنت‌های پوششی و هنری دوره‌های تاریخی است.

نمایش دوره‌ای اشیا برای افزایش جذابیت موزه

هادی پور با اشاره به استقبال گردشگران از برنامه‌های معرفی اشیای موزه‌ای اظهار کرد: موزه‌ها برای حفظ جذابیت خود نیازمند آن هستند که در کنار نمایش آثار شاخص، بخشی از اشیای موجود در مخازن را نیز به صورت دوره‌ای و موضوعی در معرض دید عموم قرار دهند.

وی افزود: کاخ موزه چهلستون نیز با توجه به جایگاه خود در مسیر گردشگری اصفهان و حجم بالای بازدیدکنندگان، از این ظرفیت برای معرفی اشیای کمتر دیده‌شده استفاده می‌کند تا مخاطب در هر دوره با بخش تازه‌ای از مجموعه مواجه شود.

مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون گفت: در شرایطی که اصفهان همچنان یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی است و در کنار گردشگران عمومی، پژوهشگران و دانشجویان حوزه موزه‌داری و مطالعات تاریخی نیز از مجموعه بازدید می‌کنند، معرفی هدفمند آثار می‌تواند به ارتقای تجربه بازدید و افزایش کارکرد آموزشی موزه کمک کند.

حفاظت مقدماتی از چهلستون؛ زمینه برای توسعه نمایش آثار

هادی پور همچنین به اقدامات حفاظتی انجام‌شده در مجموعه اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات اولیه حفاظت و رفع خطر در مجموعه انجام شده و اقداماتی مانند پاکسازی، تثبیت و استحکام‌بخشی، رسیدگی به درها و پنجره‌ها، رفع برخی شکستگی‌ها و شیشه‌ریزی در مجموعه دنبال شده است.

وی افزود: توجه به حفاظت از بنا و اشیا، در کنار برنامه‌ریزی برای معرفی آثار، دو بخش مکمل در مدیریت یک مجموعه تاریخی و موزه‌ای محسوب می‌شود و هدف این است که امکان نمایش آثار بیشتری برای مخاطبان فراهم شود.

کمبود ویترین تخصصی؛ محدودیتی برای نمایش اشیای چهلستون

مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون یکی از محدودیت‌های موجود برای توسعه نمایش آثار را کمبود ویترین‌های مناسب و به‌روز موزه‌ای عنوان کرد و گفت: محدودیت‌های موجود در زمینه ویترین، دست پایگاه را برای نمایش تعداد بیشتری از اشیای ارزشمند موجود در مجموعه تا حدودی بسته است.

هادی پور اظهار کرد: پیگیری‌هایی از تهران و اداره کل موزه‌ها انجام شده و تلاش بر این است که در قالب اعتبارات لازم، طراحی، ساخت و نصب ویترین‌های جدید و تخصصی برای مجموعه دنبال شود.

وی افزود: توسعه ویترین‌ها می‌تواند ظرفیت نمایش آثار چهلستون را افزایش دهد و امکان معرفی بخش بیشتری از اشیای تاریخی و فرهنگی موجود در مجموعه را برای گردشگران، پژوهشگران و شهروندان فراهم کند.

پوشاک تاریخی اصفهان؛ ظرفیتی برای پیوند میراث فرهنگی و طراحی معاصر

مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون همچنین پوشاک تاریخی اصفهان را ظرفیتی قابل توجه برای حوزه میراث ناملموس و طراحی لباس دانست و گفت: پوشش اصفهانی در دوره‌های مختلف تاریخی، از صفویه و قاجار تا دوره پهلوی و روزگار معاصر، دارای ویژگی‌های فرهنگی و هنری قابل توجهی است.

وی افزود: نمایش این تن‌پوش‌ها می‌تواند علاوه بر معرفی تاریخ پوشاک، زمینه‌ای برای ارتباط میان میراث فرهنگی و جامعه طراحان مد و لباس استان فراهم کند.

هادی پور ادامه داد: برنامه‌ریزی برای ارتباط بیشتر با طراحان مد و لباس اصفهان می‌تواند به بازشناسی الگوهای پوشاک تاریخی و بهره‌گیری خلاقانه از عناصر فرهنگی آن در طراحی‌های معاصر کمک کند.

وی تأکید کرد: هدف از این رویکرد، معرفی زیبایی‌ها و ویژگی‌های پوشاک تاریخی و فرهنگی اصفهان و ایجاد زمینه برای آگاهی بیشتر جامعه نسبت به میراث پوشاک است؛ موضوعی که می‌تواند در حوزه میراث ناملموس نیز اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

چهلستون در مسیر تبدیل‌شدن به یک موزه ترکیبی؛ از ویترین تا بازدید مجازی

مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای توسعه حضور مجازی این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی امکان تازه‌ای برای معرفی اشیا و فضاهای موزه‌ای به مخاطبانی ایجاد کرده که امکان حضور فیزیکی در موزه را ندارند.

هادی پور گفت: نشست‌هایی با فعالان بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری انجام شده و هدف این است که از ظرفیت این بخش برای توسعه وب‌سایت و بسترهای مجازی چهلستون استفاده شود.

وی افزود: در این مسیر، معرفی تصویری و محتوایی اشیا، انتشار فیلم و عکس، ارائه اطلاعات موزه‌ای و فراهم‌کردن امکان بازدید مجازی از مجموعه در حال بررسی و برنامه‌ریزی است.

مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون ادامه داد: به‌روزرسانی تابلوهای راهنما و حرکت به سمت الکترونیکی‌شدن اطلاعات نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برای ارتقای تجربه بازدیدکنندگان دنبال می‌شود.

هدف‌گذاری برای رونمایی از موزه مجازی چهلستون در نوروز

هادی پور اظهار کرد: جلسات مشترک با حوزه گردشگری برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به معرفی مجازی مجموعه دنبال می‌شود و تلاش بر این است که در فرصت پاییز و زمستان، زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

وی افزود: هدف‌گذاری این است که در صورت تحقق برنامه‌ها، امکان رونمایی از بستر معرفی مجازی کاخ موزه چهلستون برای نوروز سال آینده فراهم شود تا مخاطبان خارج از اصفهان و حتی خارج از کشور نیز بتوانند بخشی از ظرفیت‌های این مجموعه را به صورت مجازی مشاهده کنند.

مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون با تأکید بر اهمیت توسعه همزمان حفاظت، نمایش و معرفی آثار گفت: رویکرد مجموعه این است که اشیای ارزشمند موجود در چهلستون تنها در مخازن باقی نمانند و در چارچوب اصول حفاظتی، زمینه معرفی هدفمند آنها به جامعه فراهم شود.