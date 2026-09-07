مرکز غیرمجاز ماساژ و کایروپراکتیک در سمنان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام‌السادات سمنانی شامگاه یکشنبه در بازدید یک مرکز غیرمجاز شهر سمنان با اشاره به تشدید نظارت بر فعالیت مراکز حوزه درمان و سلامت، اظهار کرد: یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات ماساژ و کایروپراکتیک به دلیل فعالیت بدون مجوز رسمی و انجام مداخلات غیر علمی شناسایی و پلمب شد.

وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از آسیب‌های جسمی احتمالی ناشی از دریافت خدمات غیردرمانی، غیرتخصصی و فاقد پشتوانه علمی انجام شد.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: این عملیات با همکاری اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده توانبخشی دانشگاه، سازمان نظام پزشکی، اداره تعزیرات حکومتی و اداره اماکن انجام گرفت.

سمنانی با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت علمی و قانونی در حوزه سلامت، یادآور شد: شهروندان خدمات درمانی، توانبخشی و سایر خدمات مرتبط با سلامت را تنها از مراکز دارای مجوز رسمی و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی دریافت کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز یا افراد فاقد مجوز در حوزه سلامت، موضوع را از طریق مراجع نظارتی و قانونی گزارش کنند.

به گزارش مهر، نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز با هدف پیشگیری از آسیب به سلامت شهروندان در استان سمنان ادامه دارد.