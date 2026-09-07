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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۰

مرکز غیرمجاز ماساژ و کایروپراکتیک در سمنان پلمب شد

مرکز غیرمجاز ماساژ و کایروپراکتیک در سمنان پلمب شد

سمنان- مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پلمب یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات ماساژ و کایروپراکتیک در سمنان خبر داد و گفت: حفظ سلامت شهروندان رویکرد این اقدام است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام‌السادات سمنانی شامگاه یکشنبه در بازدید یک مرکز غیرمجاز شهر سمنان با اشاره به تشدید نظارت بر فعالیت مراکز حوزه درمان و سلامت، اظهار کرد: یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات ماساژ و کایروپراکتیک به دلیل فعالیت بدون مجوز رسمی و انجام مداخلات غیر علمی شناسایی و پلمب شد.

وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از آسیب‌های جسمی احتمالی ناشی از دریافت خدمات غیردرمانی، غیرتخصصی و فاقد پشتوانه علمی انجام شد.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: این عملیات با همکاری اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده توانبخشی دانشگاه، سازمان نظام پزشکی، اداره تعزیرات حکومتی و اداره اماکن انجام گرفت.

سمنانی با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت علمی و قانونی در حوزه سلامت، یادآور شد: شهروندان خدمات درمانی، توانبخشی و سایر خدمات مرتبط با سلامت را تنها از مراکز دارای مجوز رسمی و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی دریافت کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز یا افراد فاقد مجوز در حوزه سلامت، موضوع را از طریق مراجع نظارتی و قانونی گزارش کنند.

به گزارش مهر، نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز با هدف پیشگیری از آسیب به سلامت شهروندان در استان سمنان ادامه دارد.

کد مطلب 6939487

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