به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کشاورز گفت: ‌به برکت برگزاری نخستین جشنواره آموزشی پژوهشی کاتی، المپیاد هنر در کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه، تمام آثار راه یافته به جشنواره به صورت کتاب و نرم افزار منتشرخواهد شد اظهار داشت: اثر برگزیده جشنواره کاتی بدون تشریفات به جشنواره بین المللی تجسمی فجر راه خواهد یافت.

کشاورز با بیان اینکه این داوری مورد تایید نظر وزارتخانه قرار گرفت، تصریح کرد: مازندران با ظرفیت های بی بدیل اقلیمی و طبیعی به لحاظ زیست بوم فرهنگی و هنری می تواند در این فرصت اندک هم جشنواره را به خوبی مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره کاتی با ایده مازندران شکل گرفت افزود:‌ این جشنواره مورد استقبال وزارت ارشاد قرار گرفت و دفتر آموزش و توسعه هم به شکل گیری این ایده کمک کرد.

‌مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: پس از حدود 10 سال از راه اندازی مراکز مهارت آموزی نیاز بود که چنین جشنواره ای برای آسیب شناسی، بررسی و استعداد سنجی برگزار شود.