نمایشگاه «عکس حج» در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر رسول اولیا زاده، مدیر خانه عکاسان ایران درباره این نمایشگاه گفت: حج یک حرکت نمادین است که مسلمانان همه ساله از اقصا نقاط دنیا با زبان‌ها، آداب و رسوم و نژادهای مختلف در آن شرکت کرده و حرکتی سیاسی عبادی را توامان انجام می‌دهند.

اولیا زاده با بیان این نکته که در نمایشگاه امسال 18 عکاس شرکت می‌کنند، گفت: تا کنون 160 اثر به دست ما رسیده که قرار است آثار برتر از میان آنها برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شوند.

وی دلیل اعلام نکردن فراخوان عمومی برای نمایشگاه عکس حج را حضورعکاسان برتر کشور دانست: قصد ما این بود که عکس‌های برتر از عکاسان برگزیده را در نمایشگاه امسال شرکت دهیم.

مدیر خانه عکاسان ایران ادامه داد: در نمایشگاه امسال که در نگارخانه شماره یک خانه عکاسان ایران برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از جدیدترین عکس‌های حج از میان آثار یدالله عبدی، محمدرضا بهار ناز، رسول اولیازاده، یوسف زینال‌زاده، اباصلت بیات، رجبعلی قهرمانی، محمد بابایی، داوود جلیل نژاد، منوچهر یگانه دوست، محمد کاظم‌پور، حسین اسماعیلی، ولی‌اله صابری، محمود عبدالحسینی، مجید نوراله‌پور، حمیدرضا اسلامیان، سعید بختیاری، حسین اولیازاده و مرضیه حیدرنژاد روی دیوار می‌رود.

وی درباره اهمیت‌ آثار عکاسان ایرانی از حج نیز گفت: ما عکس‌های زیادی از حج داریم و عکاسان بسیاری از این مراسم الهی عکاسی کرده‌اند اما در این میان آثار عکاسان ایرانی همواره تفاوت قابل توجهی با دیگر عکاسان جهان داشته‌است. این تفاوت به نوع نگاه عکاسان مستند اجتماعی ایران بازمی‌گردد زیرا با توجه به تمام محدودیت‌ها، سخت‌گیری‌ها و فشارهایی که نسبت به عکاسان ایرانی در حج وجود دارد آنان هربار با آثاری خاص و استثنایی از حج بازگشته‌اند و ما در خانه عکاسان ایران، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم برگزاری چنین نمایشگاهی است تا هم زحمات عکاسان کشورمان را ارج نهاده باشیم و هم بی‌تفاوت از کنار چنین مراسم باشکوهی عبور نکرده باشیم.

اولیازاده با اشاره به این نکته که هر سال نمایشگاه عکس حج با آثار خوبی از عکاسان کشورمان برگزار می‌شود،‌ افزود: در سال 78 از آثار عرضه شده در چهار دوره قبلی این نمایشگاه، کتاب نفیس "حدیث عشق" منتشر شد که حاصل عکس‌های خوب عکاسان نمایشگاه‌های سال‌های قبل بودند. امیدواریم که سال آینده نیز بتوانیم از نمایشگاه‌های امسال و سال‌های قبل کتاب نفیسی منتشر کنیم.

نمایشگاه عکس حج از اول تا پانزدهم آذر در نگارخانه شماره یک خانه عکاسان برپا می‌شود. علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به حوزه هنری واقع در خیابان حافظ، تقاطع سمیه مراجعه کنند.

همچنین دوستداران عکاسی می‌توانند نمایشگاه عکس حج را به صورت همزمان، روی نشانی اینترنتی WWW.IRANIPC.IR نیز مشاهده کنند.



