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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

پس از یک سال؛

بوشهریها از کتابخانه عمومی برخوردار می شوند

بوشهریها از کتابخانه عمومی برخوردار می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل امورکتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: با بهره برداری از کتابخانه مصلحیان، علاقه مندان به کتاب در شهر بوشهر پس از یکسال از کتابخانه عمومی برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا خوش طینت بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: با گذشت یکسال از فروریختن سقف کتابخانه نوساز شهید عاشوری، کتابخانه عمومی مصلحیان دوباره افتتاح شد و سرگردانی علاقه مندان به کتابخوانی در این شهر پایان یافت.

وی با بیان اینکه پس از تعطیلی کتابخانه مصلحیان برای تعمیرات، امکانات و کتابهای آن به کتابخانه شهیدعاشوری که دومین کتابخانه عمومی شهر بوشهر بود منتقل شد، اظهارداشت: اما با وجود اینکه فقط چهار سال از زمان ساخت کتابخانه شهید عاشوری بوشهر می ‌گذشت به دلیل بارندگی سال گذشته، سقف آن فرو ریخت و این کتابخانه نیز تعطیل شد.

مدیرکل امورکتابخانه های عمومی استان بوشهر با بیان اینکه شهر بوشهر یکسال بدون کتابخانه بود، گفت: با دستور استاندار وقت روند بازسازی کتابخانه مصلحیان سرعت گرفت و این کتابخانه اکنون آماده بهره‌برداری است.

خوش طینت یادآورشد: در مدت یکسالی که این دو کتابخانه تعطیل بود جوانان و نوجوانان بوشهری برای مراجعه به کتابهای مرجع و همچنین استفاده از فضای مناسب مطالعه با مشکلات زیادی مواجه بودند که امیدواریم با بهره‌برداری از کتابخانه مصلحیان بخشی از مشکلات مراجعه ‌کنندگان و کتابخوانان شهر بوشهر برطرف شود.

مدیرکل امورکتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: هم اکنون بیش از 12 هزار عنوان کتاب با موضوعهای مختلف و متنوع در کتابخانه عمومی مصلحیان نگهداری می ‌شود.

کد مطلب 1191718

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