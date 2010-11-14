بوشهریها از کتابخانه عمومی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا خوش طینت بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: با گذشت یکسال از فروریختن سقف کتابخانه نوساز شهید عاشوری، کتابخانه عمومی مصلحیان دوباره افتتاح شد و سرگردانی علاقه مندان به کتابخوانی در این شهر پایان یافت.
وی با بیان اینکه پس از تعطیلی کتابخانه مصلحیان برای تعمیرات، امکانات و کتابهای آن به کتابخانه شهیدعاشوری که دومین کتابخانه عمومی شهر بوشهر بود منتقل شد، اظهارداشت: اما با وجود اینکه فقط چهار سال از زمان ساخت کتابخانه شهید عاشوری بوشهر می گذشت به دلیل بارندگی سال گذشته، سقف آن فرو ریخت و این کتابخانه نیز تعطیل شد.
مدیرکل امورکتابخانه های عمومی استان بوشهر با بیان اینکه شهر بوشهر یکسال بدون کتابخانه بود، گفت: با دستور استاندار وقت روند بازسازی کتابخانه مصلحیان سرعت گرفت و این کتابخانه اکنون آماده بهرهبرداری است.
خوش طینت یادآورشد: در مدت یکسالی که این دو کتابخانه تعطیل بود جوانان و نوجوانان بوشهری برای مراجعه به کتابهای مرجع و همچنین استفاده از فضای مناسب مطالعه با مشکلات زیادی مواجه بودند که امیدواریم با بهرهبرداری از کتابخانه مصلحیان بخشی از مشکلات مراجعه کنندگان و کتابخوانان شهر بوشهر برطرف شود.
مدیرکل امورکتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: هم اکنون بیش از 12 هزار عنوان کتاب با موضوعهای مختلف و متنوع در کتابخانه عمومی مصلحیان نگهداری می شود.
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