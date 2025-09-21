به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانههای عمومی استان بوشهر، حیدر راهب گفت: کتابخانه عمومی مصلحیان، یکی از بناهای تاریخی ارزشمند استان با قدمت ۱۴۰ ساله است که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یادگاری از دوره قاجاریه است، این کتابخانه در سال ۱۳۹۶، بهدلیل آسیبهای ناشی از موریانهزدگی و کاهش ایمنی ساختمان، طبق نامه رسمی سازمان آتشنشانی بوشهر بهطور موقت تعطیل شد.
وی ادامه داد: تا اینکه مرمت این پروژه از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و این عملیات در دو سال گذشته استمرار یافت تا اکنون که در مراحل پایانی خود قرار دارد. منتظر هستیم تا عملیات بازسازی تکمیلی ساختمان از سوی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام و به ما تحویل داده شود. البته در این حین، تجهیزات کتابخانه با بهرهگیری از جدیدترین امکانات و استانداردهای روز کشور، با اعتبار سه میلیارد تومان در حال تهیه است. پیشبینی میشود که این کتابخانه در پاییز امسال در آیینی در خور بازگشایی شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر تاکید کرد: این کتابخانه در منطقه یک بوشهر نقش بسزایی را در پاسخگویی به نیاز کتابخوانان و امانتدهی کتاب داشت، از این رو، ما تلاش کردیم که در حین مرمت، بخش مخزن آن فعال بماند. با رایزنیهایی که با استانداری و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان صورت گرفت، بخش مخزن آن به مدرسه تاریخی سعادت منتقل و فعال شد و هماینک در حال خدماترسانی به شماری از مخاطبان کتاب بندر است.
این مقام مسئول یادآور شد: با توجه به اینکه مدرسه سعادت پیشینه قابل درنگی در حوزه کتابخانه داشته، درصدد هستیم که در صورت توافق هیئتمدیره این مجموعه تاریخی، این کتابخانه آنجا فعال بماند؛ چون منطقه یک بوشهر با توجه به جمعیتی که در خود جای داده، نیاز به فضای کتابخانهای پویاتر و بیشتری دارد تا بتواند به تقاضاها و نیازهای کتابخوانی شهروندان به نحو مفید و اثربخشی پاسخ بدهد.
راهب تاکید کرد: با راهاندازی دوباره کتابخانه مصلحیان، قطعاً نبض کتابخوانی دوباره در این منطقه پرجانتر میزند؛ چراکه این کتابخانه در طول فعالیتش یکی از کتابخانههای فعال و شلوغ شهر بوشهر بود که بهصورت شبانهروزی به کتابخوانان و جامعه محصل شهر خدماترسانی میکرد. تعطیلی این کتابخانه برای مرمت، باعث شد که بسیاری از اعضای کتابخوان معترض شوند ولی چارهای نبود ما موظف بودیم که برای حفظ امنیت جانی اعضا کتابخانه را مرمت کنیم تا آنها در فضای ایمنی به مطالعه و فعالیتهای پژوهشی بپردازند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با اشاره به اینکه توسعه و بهروزرسانی فضای کتابخانهای در استان یکی از مهمترین اهدافی بوده که در سه سال اخیر به دنبال تحقق آن بودهایم، تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضای کتابخانهای استان بوشهر ۲.۳۳ مترمربع است و زیربنای کتابخانههای استان به بیش از ۲۸ هزار مترمربع رسیده که این رشد نشاندهنده نگاه مثبت مدیران ارشد استان به حوزه کتابخوانی استان دارد.
وی با اشاره به اینکه جامعه سالم، جامعهای است که به کتاب و کتابخوانی علاقه دارد و از فضاهای کتابخانهای استاندارد و بهروزی برخوردار است، گفت: استان بوشهر پیش از این تنها یک کتابخانه مدرن و استاندارد داشت که کتابخانه عمومی خلیجفارس بود اما در سه سال اخیر با توسعه کتابخانههای مشارکتی و بازطراحی و تجهیز کتابخانههای فرسوده، شمار کتابخانههای باکیفیت استان ارتقا پیدا کرده است، در این کتابخانهها، بخشهای جدید و مدرنی مثل اتاق علم، منابع الکترونیکی، بخش بوشهرشناسی، ایرانشناسی، اسباببازی و… اضافهشده که همین استقبال چشمگیر مخاطبان بهویژه کودکان و نوجوانان را برای عضویت در کتابخانه تقویت کرده است.
راهب با تاکید بر اینکه کتابخانهها در عصر امروزی که عصر تکنولوژی و هوشمند است، پاتوقی امن و دانش افزا برای نسلهای جوان به شمار میروند، یادآور شد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که میفرمایند «در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل جامعه انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از طریق کتاب جاودانه ماندهاند و روابط فرهنگی جامعه بشری نیز از پوشش کتاب و مبادلات فرهنگی تقویت شده است.» ما باید فضا را به سمتی پیش ببریم که کتاب به مونس و همدمی برای نوجوانان و جوانان و جامعه امروز تبدیل شود تا هم به تکامل برسیم و هم توسعه را معنا کنیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر، ساخت کتابخانه مرکزی را دیگر مطالبه مهم جامعه کتابخوان استان بوشهر معرفی کرد و گفت: این مطالبه خوشبختانه در دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گرفته و این طرح فعلاً در حال مطالعه است. آقای زارع، استاندار بوشهر در نشست انجمن کتابخانههای استان بوشهر بر ایجاد این زیرساخت مهم فرهنگی تاکید کرده است.
راهب تاکید کرد: کتابخانه مرکزی بوشهر با ارائه خدمات نوین و متعددی که خواهد داشت، دسترسی همه قشرهای جامعه را اعم از بانوان خانهدار، سالمندان، گروههای خاص نابینایا و ناشنوایان، صاحبان مشاغل بومی و خانگی، کودکان و نوجوانان به کتاب تسهیل میکند و با تزریق منابع مطالعاتی جدید و پرمخاطب، به فضای مطالعاتی و پژوهشی استان جان بیشتری میبخشد.
