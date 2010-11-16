به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در نخستین جشن روز ملی نان با رونمایی از بسته گندم، آرد و نان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: پرونده بزرگترین خرید دولتی با خرید 11 میلیون تن گندم در طول هشت ماه در روزهای گذشته بسته شد و توانست ایران را به یکی از کشورهای صادر کننده گندم به دنیا معرفی کند.

وزیر بازرگانی با اشاره به جابه جایی سالانه 8.5 میلیون تن آرد در کشور، افزود: این موضوع نشانگر قدرت بالای صنعت گندم، آرد و نان در کشور است، ضمن اینکه حجم بزرگی از اشتغال و جابه جایی پول و کالا را در مقایسه با سایر حوزه‌ها شکل می دهد.

وی تصریح کرد: دولت و وزارت بازرگانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بسته حمایتی از این کالاهای اساسی و استراتژیک را تدوین و تلاش کرده اند تا به بهترین شکل حمایتهای خود را از دست اندرکاران این حوزه ها به عمل آورند.

به گفته وزیر بازرگانی، بر اساس این بسته حمایتی دولت وظیفه دارد گندم به را به قیمت تضمینی از زارع خریداری کند که بعد از اجرای قانون نیز در این تصمیم و روش دولت تغییری ایجاد نخواهد شد اما قیمت خرید برای گندم از سوی دولت تعیین و در سال زراعی بعد دولت و بخش خصوصی گندم را به یک رقم تعیین شده خریداری می کنند.

غضنفری ادامه داد: در شرایط فعلی وزارت بازرگانی تمام هزینه خرید گندم را به زارع تحویل می دهد ولی بعد ازاجرای قانون برای گندم تنها یک قیمت در حد متعارف و ملی پرداخت خواهد شد که کمتر از قیمت خرید تضمینی فعلی است اما مابه التفاوت قیمت ملی و تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت یارانه در اختیار کشاورز قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: بر این اساس بعد از این پرداخت یارانه به کشاورزان، قیمت گندم در مزرعه در حد قیمت ملی تعیین می شود.

به گفته این عضو کابینه دهم، نانوایی باید به کارخانه آرد مراجعه کرده و گندم ملی را با قیمت بالاتر بخرد و نان را با قیمت جدید که دیگر قیمت آرد آن 45 تومان یا 7.5 تومان نیست، بفروشند؛ در واقع قیمت نان برابر با قیمت ملی گندم به علاوه فرآیند تبدیل آن به نان است،این در حالی است که در همه استانها قیمت نان یکسان نیست و استانداری ها قیمت نان را مشخص می کنند.

به گفته وزیر بازرگانی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نانوایی آزادپز و یارانه ای در کشور وجود نخواهد داشت چرا که هر کس می تواند آرد را به قیمت ملی از کارخانه خریداری کند.

وی ادامه داد: پس از اجرای قانون، سهمیه بندی برای آرد وجود ندارد و هر کس هر چقدر که می تواند بخرد و به تعداد مشتریان در خبازی خود پخت و پز کند می تواند آرد خریداری نماید از اینجا است که رقابت آغاز می شود.

وزیر بازرگانی در ادامه به تشریح حمایتهای دولت از آن دسته نانوایی هایی پرداخت که به دلیل افزایش قیمت گندم و آرد ممکن است توانایی ادامه کار نداشته باشد. وی گفت: دولت برای تعدادی از نانوایی ها که ممکن است بعد از رقابتی شدن شغل خود را از دست بدهند یا نانوایی سنتی خود را تعطیل و به صنعتی تبدیل کنند، ارائه تسهیلات ارزان قیمت را در کنار سایر تدابیر در نظر گرفته است.

غضنفری سپس به گلایه هایی در مورد ضایعات و بهداشت نان پرداخت و گفت: در زمان هدفمند کردن یارانه ها مهمترین دلیلی که باعث می شود مردم از یک نانوایی خرید کنند به طور قطع کیفیت خواهد بود که در این شرایط بسته به کیفیت نان پخت شده یک نانوایی ممکن است دو کیسه آرد در ماه و دیگری ممکن است صدها کیسه آرد مصرف کند.

وی با بیان اینکه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نان صنعتی جایگاه خود را پیدا خواهد کرد، گفت: در شرایط جدید صنعت گندم، آرد و نان تصمیم گیری نهایی به عهده مشتری است که در مقابل پولی که از یارانه نقدی خود صرف می کند، بتواند نان با کیفیت بهتری را دریافت کند.

وزیر بازرگانی از فعالان صنعت آرد و نان درخواست کرد تا در فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اجازه ندهند برخی که ابتکار عمل ندارند یا به فضای یارانه ای عادت و از خلاقیت به دور هستند بر شرایط چیره شوند و نوعی از درخواستها را مطرح کنند که تکرار شرایط نامساعد پرداخت یارانه ها باشد.

غضنفری ادامه داد: وقتی قیمت حاملهای انرژی اصلاح می شود به تبع آن کالاهای انرژی بر نیز افزایش قیمت خواهند داشت اما اگر این کالاها افزایش قیمت خود را به دولت ارائه کنند و یا درخواست افزایش قیمت به صورت منطقی را داشته باشند به طور قطع دولت شرایط آنها را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد. البته دولت به هر تقاضایی در رابطه با افزایش قیمت کالا به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی پاسخ مثبت نخواهد داد چرا که باید بخشی از افزایش قیمت را از طریق افزایش بهره وری و اصلاح روشهای تولید جبران کند.

این عضو کابینه دهم خاطر نشان کرد: در گندم و آرد و نان نیز باید بهره وری جبران بخشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را داشته باشد، ضمن اینکه رقابت پذیری، افزایش کیفیت و کاهش قیمت باید وضعیت را به گونه ای پیش برد که هم تولید کننده و هم مصرف کننده راضی باشند. بنابراین باید دست به دست هم داد تا شرایط به نحو مطلوبی رقم خورد.

غضنفری گفت: نمی توان قطار اقتصاد ایران را در ریل فعلی وادار به ادامه حرکت کرد چرا که تونلی که هم اکنون از آن در حال عبور هستیم به دره ای منتهی می شود که اقتصاد را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

وی همچنین به برنامه های برخی قدرتهای سلطه و اعمال تحریم از سوی آنها بر علیه ایران اشاره و تصریح کرد: به دلیل اینکه ایران وارد کننده بنزین به شمار می رفت قدرتهای سلطه هر از چند گاهی با تحریم بنزین از ایران درخواست می کردند تا از منافع ملی خود کنار کشد اما امروز که ایران در این زمینه خودکفا شده است قطعا تحریم بنزین محلی از اعراب نخواهد داشت.

غضنفری ادامه داد: اگر ایران به روش کنونی پرداخت یارانه حاملهای انرژی ادامه دهد به طور قطع در سال 1404 یکی از وارد کنندگان حاملهای انرژی از جمله نفت تبدیل خواهد شد که این موضوع یک ضرر بزرگ است.

وزیر بازرگانی تاکید کرد: موضوع بهینه سازی مصرف آرد و نان در کشور یک بازی "برنده- برنده" است که هم تولید کننده و هم مصرف کننده در آن منفعت دارند.