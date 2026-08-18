به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه شنبه، فرودگاه را یکی از زیرساخت‌های اساسی برای ارتقای جایگاه قم در حوزه گردشگری زیارتی دانست و اظهار کرد: قم باید به قطب گردشگری زیارتی کشور تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت‌های استان است.



وی افزود: یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز قم در مسیر توسعه گردشگری زیارتی، فرودگاه است و راه‌اندازی آن می‌تواند در تکمیل ظرفیت‌های مورد نیاز این حوزه نقش مهمی داشته باشد.



ذوالنوری با اشاره به روند پیگیری پروژه فرودگاه قم بیان کرد: جلسات متعددی درباره این طرح برگزار شده و موضوع از سوی مسئولان مختلف مورد پیگیری قرار گرفته است و در مقطعی نیز تردیدهایی نسبت به ادامه روند اجرای پروژه وجود داشت که این مسائل اکنون برطرف شده و مجموعه‌های مرتبط پای کار آمده‌اند.



وی ادامه داد: ورود رئیس‌جمهور به موضوع و تأکید مراجع عظام تقلید در کنار پیگیری‌های مستمر مسئولان استان موجب شده روند اجرای پروژه فرودگاه قم با جدیت بیشتری دنبال شود.



پیگیری هفتگی تکمیل پروژه فرودگاه قم ادامه دارد



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری مستمر استاندار قم برای پیشبرد پروژه فرودگاه گفت: استاندار تقریباً به صورت هفتگی روند اجرای این طرح را دنبال می‌کند و در نتیجه این پیگیری‌ها اقدامات قابل توجهی در پروژه انجام شده است.



وی اضافه کرد: با توجه به روند فعلی، در آینده نزدیک شاهد اجرای عملیات آسفالت باند فرودگاه خواهیم بود و این مرحله می‌تواند پروژه را وارد بخش مهم دیگری از روند اجرایی خود کند.



ذوالنوری همچنین به آغاز عملیات احداث ترمینال فرودگاه قم اشاره کرد و گفت: کلنگ‌زنی ترمینال انجام شده است و در ادامه نیز با تکمیل ساختمان ترمینال و آماده‌سازی باند، بخش‌های اصلی مورد نیاز برای فعالیت فرودگاه شکل خواهد گرفت.



وی تصریح کرد: هدف این است که با پیشرفت همزمان بخش‌های مختلف پروژه، زمینه برای آغاز فعالیت فرودگاه و برقراری پرواز در قم فراهم شود.



نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه زمانی مورد نظر برای فعال شدن فرودگاه اظهار کرد: بر اساس روند پیگیری‌های انجام شده، امیدواریم در کمتر از یک سال و نیم شاهد برقراری پرواز در فرودگاه قم باشیم.



وی افزود: برای تحقق این هدف، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ادامه دارد و تلاش می‌شود موانع موجود در مسیر اجرای پروژه برطرف شود تا مراحل باقی‌مانده با سرعت بیشتری پیش برود.



ذوالنوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برج مراقبت اشاره کرد و گفت: برای آغاز فعالیت پروازی الزاماً لازم نیست از ابتدا ساختمان دائمی برج مراقبت احداث شود و می‌توان از ظرفیت‌های جایگزین تا زمان تکمیل زیرساخت‌های دائمی استفاده کرد.



برج مراقبت می‌تواند موقتاً سیار باشد



وی بیان کرد: در مذاکرات انجام شده با سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و امکان استفاده از برج مراقبت سیار یا تجهیزات موبایلی برای انجام پروازها تا زمان تکمیل زیرساخت‌های مربوط به برج مراقبت وجود دارد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس، حتی اگر در مقطعی اعتبار لازم برای ساخت کامل ساختمان برج مراقبت فراهم نباشد، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موقت و سیار، زمینه انجام پروازها را فراهم کرد.



ذوالنوری تأکید کرد: مهم این است که پروژه فرودگاه قم با جدیت دنبال شود و زیرساخت‌های اصلی آن از جمله باند و ترمینال به مرحله بهره‌برداری برسد و برای سایر بخش‌ها نیز راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط پیش‌بینی شود.



وی در پایان گفت: با مجموعه اقداماتی که انجام شده و پیگیری‌هایی که از سوی مسئولان در حال انجام است، روند پروژه فرودگاه قم وارد مرحله امیدوارکننده‌ای شده و تلاش می‌شود این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.