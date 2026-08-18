کشت ۳ هزار هکتاری یونجه در گتوند؛ اشتغال ۳ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حفیظی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در خصوص وضعیت تولید علوفه در منطقه اظهار کرد: شهرستان گتوند به عنوان یکی از قطب‌های تولید یونجه در شمال خوزستان در حال حاضر بیش از سه هزار هکتار کشت یونجه دارد؛ اگرچه سطح ثبت‌شده حدود دو هزار هکتار است اما برآورد واقعی ما نشان‌دهنده کشت بیش از سه هزار هکتار است که با میانگین برداشت ۱۶ تن در هر هکتار، بازدهی مطلوبی را به همراه داشته است.

وی با تشریح ابعاد اقتصادی این صنعت افزود: تولید این محصول استراتژیک، منجر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از سه هزار نفر از جامعه کشاورزی گتوند شده است؛ همچنین یونجه تولیدی این منطقه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی استان، بخش قابل توجهی از آن به مراکز دامپروری در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری ارسال می‌شود.

حفیظی در رابطه با روند برداشت تصریح کرد: در شرایط عادی سالانه ۶ تا ۷ چین یونجه از مزارع برداشت می‌شود و در شرایط اقلیمی مناسب، این میزان تا هشت چین افزایش می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی گتوند بیان کرد: رعایت زمان مناسب برداشت، تأثیری مستقیم بر حفظ کیفیت علوفه و افزایش ارزش غذایی آن دارد که در نهایت منجر به بهبود تغذیه دام و تقویت زنجیره تأمین خوراک دام در سطح منطقه خواهد شد.