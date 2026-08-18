به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی عصر امروز دوشنبه در جمع کارشناسان اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با اشاره به کسب رتبه برتر این مجموعه در ارزیابی عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور، اظهار کرد: سمنها، همکار استراتژیک دولت در اجرای مأموریتهای حکمرانی هستند و تفاهمنامههای فرهنگی و اجتماعی باید محلهمحور و پروژهمحور باشند.
لزوم اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در محلات لرستان
وی ادامه داد: تفاهمنامهها، ترجمان یافتن شرکای استراتژیک برای انجام فعالیتهای حکمرانی هستند و هر تفاهمنامه مجوز ورود به یک مشکل یا مسئله است که خوشبختانه در لرستان این امر به حوزه فرهنگی هم تسری یافته است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تصریح کرد: بهتناسب تفاهمنامهها، فهرستی از مسائل و مشکلات جامعه احصا و از ظرفیت تفاهمنامهها برای کاهش معضلات اجتماعی استفاده میشود.
پورعلی با اشاره به تأکیدات ویژه رئیسجمهور بر امر محلهمحوری، گفت: تفاهمنامههای حوزه فرهنگی و اجتماعی و فعالیت سمنها، باید مکانمبنا شود و به سمت محلات ۴۸ گانه شناسایی شده در استان برود.
وی تأکید کرد: با این رویکرد، اجماع و تفاهم در مورد مسائل اجتماعی ایجاد و مداخلات دقیق، هدفمند و مکانمبنا؛ باعث ارتقای کیفیت تفاهمنامهها میشود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بیان داشت: در نهایت این تفاهمنامهها به پروژه منجر شده، تبدیل داده به پروژه از طریق کمیته اقدام در محلات، اجرایی میشود و در نهایت تغییر شاخص در مسائل اجتماعی ایجاد میشود.
تشکلها نقطه قوت و فرصت برای حل مسائل اجتماعی هستند
پورعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاشهای اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در تعامل ویژه با سازمانهای مردمنهاد، گفت: فضای مناسبی برای کار تشکلها در استان ایجاد شده همانگونه که سیاست دولت نیز افزایش مشارکت اقشار و سازمانهای مردمنهاد احزاب است.
پورعلی، افزود: از دیدگاه دولت چهاردهم، استاندار و معاونت سیاسی استانداری، تشکلها نقطه قوت و فرصت برای حل مسائل اجتماعی هستند.
وی ادامه داد: مجموعه امور اجتماعی و فرهنگی، با دستگاههای مرتبط با این حوزه عملکرد مطلوبی داشتند و با تلاش مدیرکل امور اجتماعی، نگاه جدید و ویژهای به تشکلها، ایجاد شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: در لرستان، تشکلها دو فضای جدید معنایی یافتهاند، سمنها در واقع بخش خصوصی اجتماعی هستند و صرفاً نهاد خیریه نیستند و ازسویدیگر همکار استراتژیک ما در اجرای مأموریتهای حکمرانی هستند.
پورعلی، افزود: بر همین اساس، سمنها در اجراییسازی تفاهمنامههای ادارات وابسته مانند بهزیستی، علوم پزشکی، آموزشوپرورش، ورزش و جوانان و مأموریتهای سمنها، جهت کاهش آسیبها و افزایش مشارکت اجتماعی نقش ویژهای دارند.
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