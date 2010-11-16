۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

مهلت ارسال آثار به جشنواره "فیلم و عکسهای موبایلی" تمدید شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان از تمدید جشنواره فیلم و عکسهای موبایلی همراهان خبر داد.

محمد پرحلم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تماسهای فراوان علاقه مندان از سراسر کشور برای ارسال اثر به این جشنواره مهلت ارسال اثر تا 20 دی ماه تمدید شده است.

وی همچنین اظهار داشت: تا کنون 500 نفر در این جشنواره شرکت کرده اند که از این میان بیش از 10 هزار قطعه عکس و فیلم موبایلی  و 51 مقاله در خصوص همایش چالشها و کارکردهای فرهنگی موبایل به دبیرخانه دومین جشنواره فیلم و عکسهای موبایلی همراهان و همایش چالشها و کارکردهای فرهنگی موبایل ارسال شده است.

معاون فرهنگی حوزه هنری گیلان گفت: علاقه مندان می توانند در مهلت تمدید شده آثار خود  را در سه بخش عکس، فیلم و مقاله تا 20 دی ماه سال جاری به نشانی گیلان، رشت، خیابان بیستون، سه راه معلم ، حوزه هنری گیلان - صندوق پستی 1987-41635 ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: نخستین جشنواره فیلم و عکسهای موبایلی همراهان و همایش چالشها و کارکردهای فرهنگی موبایل سال 1387 با مشارکت خانه عکاسان ایران از سوی حوزه هنری گیلان در رشت برگزار شد و حاصل آن چندین نمایشگاه عکس و کتاب چالشها و کارکردهای فرهنگی موبایل بود که به علاقمندان تقدیم شد.

پرحلم عنوان کرد: نویسندگان و پژوهشگران در بخش مقاله های پژوهشی می توانند آثار خود را به نشانی پست الکترونیک hamrahan1389@yahoo.com ارسال کنند.

وی یادآور شد: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر به سایت حوزه هنری گیلان به نشانی www.artguiln.ir مراجعه کنند.

