مراسم بزرگداشت "سید احمد میرسپاهی" در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مراسم بزرگداشت مرحوم سید احمد میرسپاهی واقف کرجی معروف به لیستر پیش از ظهر شنبه در محل موقوفه این فرد خیراندیش در مسجد حضرت علی ابن ابیطالب (ع) واقع در خلج آباد برگزار شد.

مرحوم میرسپاهی با وقف اموال و املاک خود در کرج و تهران نامی نیک از خود به یادگار گذاشته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کرج در این خصوص به خبرنگار مهر در کرج گفت: موقوفات این فرد خیر در کرج شامل وقف چندین باب مغازه، مسجد، باغ و مجموعه دارالایتام است که وقف این اموال به سال 1330 بر می گردد.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی، مجموعه دارالایتام را محل نگهداری و کمک به نونهالان زیر شش سال ایتام و بی بضاعت کرج عنوان کرد و اظهارداشت: این مکان با هدف آموزش به این قشر آغاز به فعالیت کرده و به انجام امور عام المنفعه می پردازد.

وی تاسیس دبستان، پرورشگاه و احداث مسجد را از جمله نیات واقف خواند و بیان کرد: این مهم از محل عواید حاصل از موقوفات واقف تامین می شود.

وی با بیان شمه ای از حسنات امر وقف و اجر معنوی این عمل پسندیده افزود: این مراسم با هدف تجلیل از واقفان و خادمین وقف و ترویج این سنت حسنه صورت گرفته است.

شادروان سید احمد میر سپاهی در تاریخ 27 آبان سال 1350 دیده از جهان فرو بست.