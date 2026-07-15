به گزارش خبرنگار مهر، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهویژه در حوزه کودکان و نوجوانان، یکی از مأموریتهای اصلی سازمان بهزیستی کشور است. این سازمان در کنار ارائه خدمات حمایتی، برنامههای متعددی را در حوزه آموزش، توانمندسازی خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی اجرا میکند.
سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیاتی از مراکز ویژه کودکان کار و نحوه تأمین بودجه برنامههای پیشگیرانه را تشریح کرد.
سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، در رابطه با مراکز نگهداری و ساماندهی کودکان کار اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ مرکز ویژه کودکان کار در کشور فعال است که از این تعداد، ۵۶ مرکز، مراکز آموزش حمایتی کودک و خانواده بهصورت روزانه هستند و سایر مراکز نیز بهصورت شبانهروزی به ارائه خدمات میپردازند.
وی درباره اختصاص بودجه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و حمایت از کودکان نیز گفت: برای اجرای طرحهای پیشگیرانه، بودجه مشخصی در نظر گرفته میشود و طبیعتاً اجرای این برنامهها بدون تأمین اعتبار امکانپذیر نیست.
حسینی افزود: سیاست کلی سازمان در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بر آگاهسازی عمومی استوار است و تلاش میکنیم با اجرای برنامههای آموزشی، از بروز آسیبها پیش از وقوع جلوگیری شود.
وی ادامه داد: یکی از طرحهای شاخصی که در این حوزه اجرا شد، برنامه پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی در میان نوجوانان بود که در قالب آن بستههای آموزشی برای مربیان، والدین و خانوادهها تهیه شد تا آموزشها از سطح خانواده آغاز شود.
رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: هدف از اجرای این طرحها، افزایش آگاهی خانوادهها و کودکان نسبت به آسیبهای فضای مجازی و ارتقای مهارتهای لازم برای پیشگیری از این آسیبهاست و اجرای چنین برنامههایی نیز نیازمند تأمین اعتبارات لازم است.
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