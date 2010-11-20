چالش جدید میان واشنگتن و تل آویو/ نتانیاهو درپی ضمانتهای بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در مطلب خود می نویسد: یک هفته پس از آنکه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل و "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا توافقی را در مورد توقف 90 روه شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی انجام دادند، کابینه اسرائیل هنوز تصمیمی درباره آن اتخاذ نکرده و به عبارت دیگر این طرح همچنان در کابینه نتانیاهو معلق است.

دلیل این معلق بودن آن است که مقامات تل آویو در مورد مفاد توافق و همچنین اجرایی شدن طرح تحویل 20 فروند جنگنده پیشرفته توسط واشنگتن به تل آویو تردید دارد.

این در حالی است که روز گذشته دولت آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که حاضر است در مورد تعهدات خود به اسرائیل تضمین کتبی بدهد و نتانیاهو نیز اعلام کرده که به این تضمین نیاز دارد تا بتواند کابینه خود را متقاعد به تصویب طرح توقف شهرک سازی ها کند.

در همین رابطه "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: اگر لازم است به طور مکتوب موضوعی را تضمین کنیم ما این کار را می کنیم.

بر این اساس هم اکنون نتانیاهو منتظر تصویب طرح توقف شهرک سازی در کابینه رژیم صهیونیستی است، اما برخی از وزیران کابینه با این مسئله مخالف هستند و این موضوع می تواند موقعیت نخست وزیر رژیم اسرائیل را در مناسبات با آمریکا تضعیف کند، زیرا وی به واشنگتن وعده تصویب این طرح را داده بود تا از طریق آن کاخ سفید بتواند تشکیلات خودگردان فلسطین را متقاعد به از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش کند.

در همین رابطه، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به بسته های تشویقی آمریکا به رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک سازی، خواستار بهانه قرار ندادن موضوع فلسطین برای کمک به تقویت نظامی اسرائیل شد.

"نبیل ابوردینه" گفت: تشکیلات خودگردان به آمریکا ابلاغ کرده که مایل نیست که موضوع فلسطین دستاویزی برای تجهیز و تقویت نظامی اسرائیل از سوی آمریکا باشد.

وی افزود: ما به آمریکایی ها تاکید کرده ایم که ما را وارد این موضوع نکنند، زیرا ما ارتباطی با آن نداریم و مخالف ارتباط میان تجهیز اسرائیل و توقف شهرک سازی هستیم. روابط استراتژیک آمریکا و اسرائیل برقرار است.