به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در شورای تربیت بدنی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه بینالملل اظهار کرد: بیش از دو دهه در حوزه مسائل بینالمللی و حقوقی فعالیت داشتهام و زمانی که وارد ورزش شدم، نوعی ترس از قوانین بینالمللی، کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیونهای جهانی در فضای ورزش کشور وجود داشت.
وی افزود: از همان روزهای نخست اعلام کردم دوران ترساندن جامعه ورزش از طریق فدراسیونهای جهانی به پایان رسیده است و امروز نیز معتقدم میتوان با حفظ تعاملات بینالمللی، از منافع ورزش ایران دفاع کرد.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: تجربه مدیریت در فدراسیونها نشان داده است که حتی با وجود محدودیتهای جدی میتوان به موفقیت رسید. زمانی رشتهای که مسئولیت آن را برعهده داشتم در منطقه چندان شناختهشده نبود، اما با تکیه بر داشتههای داخلی و استفاده از ظرفیت ورزشکاران توانستیم جایگاه آن را ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه نباید دائماً از نداشتهها سخن گفت، تصریح کرد: مشکلات زیرساختی و کمبود امکانات واقعی است و باید برای رفع آنها تلاش کرد، اما در کنار آن باید موفقیتهای ورزش کشور را نیز ببینیم. وقتی یک تیم یا ورزشکار ایرانی برای چندمین مرتبه قهرمان جهان میشود، باید این ظرفیت را جدی گرفت و آن را به عنوان سرمایه ورزش کشور به رسمیت شناخت.
وزیر ورزش و جوانان منابع مالی را یکی از الزامات توسعه ورزش دانست و گفت: برای ساخت و تکمیل زیرساختها اعتبار لازم است، اما مدیریت منابع و افزایش بهرهوری نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. نباید تصور کنیم تنها راه پیشرفت ورزش، افزایش بودجه است.
وی با اشاره به حجم پروژههای نیمهتمام وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: تعداد قابل توجهی پروژه نیمهتمام در کشور داریم و برای تکمیل آنها به منابع سنگینی نیاز است. فاصله میان اعتبارات مورد نیاز و منابعی که در اختیار وزارتخانه قرار میگیرد، بسیار زیاد است و با این شرایط باید از ظرفیت بخش خصوصی و مسئولیتهای اجتماعی نیز استفاده کنیم.
وی افزود: منابع دولت محدود است و اگر قرار باشد تمام نیازهای ورزش تنها از بودجه عمومی تأمین شود، بسیاری از طرحها سالها در انتظار اعتبار باقی خواهند ماند.
وزیر ورزش و جوانان بر ضرورت استفاده حداکثری از اماکن ورزشی تأکید کرد و گفت: وقتی منابع محدود است، باید بهرهوری اماکن ورزشی افزایش پیدا کند. اختصاص سالنهای متعدد به شکل جداگانه برای رشتههای مختلف، بدون توجه به میزان استفاده، منطقی نیست و باید اماکن ورزشی به صورت چندمنظوره مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
وی همچنین ظرفیتهای ورزشی استان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: جمعیت جوان، موقعیت جغرافیایی و استعدادهای ورزشی موجود در استان، ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش قهرمانی و گردشگری ورزشی ایجاد کرده است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به توانمندی ورزشکاران استان در رشتههای رزمی گفت: در رشتههایی مانند ووشو، کاراته و تکواندو استعدادهای خوبی در استان وجود دارد و باید برای تقویت این ظرفیتها برنامه ویژهای تدوین شود.
وی از برنامهریزی برای برگزاری نشست مشترک میان فدراسیونها و هیئتهای ورزشی خبر داد و افزود: دستور دادهام ظرفیتهای رشتههای مختلف به صورت تخصصی بررسی شود تا برنامه مشخصی برای توسعه رشتههای دارای مزیت نسبی در استان تدوین کنیم.
وزیر ورزش و جوانان همچنین بر ضرورت تدوین برنامه پنجساله تأکید کرد و گفت: ورزش استان باید چشمانداز مشخص داشته باشد. لازم است در کنار تعیین افق بلندمدت، یک برنامه پنجساله عملیاتی نیز تدوین شود تا مسیر توسعه ورزش بر اساس اهداف مشخص دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حوزه جوانان گفت: ۱۶ دستگاه در حوزه جوانان نقش تعیینکننده دارند و موضوعاتی مانند اشتغال، ازدواج و مسائل اجتماعی جوانان تنها با اقدامات وزارت ورزش و جوانان حل نمیشود.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: موضوع احیای سازمان ملی جوانان نیز در حال پیگیری است، زیرا معتقدم مسائل جوانان نباید در سایه موضوعات ورزش قرار گیرد. جوانان سرمایه اجتماعی کشور هستند و باید متناسب با این جایگاه مورد توجه قرار گیرند
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور، تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و باید محدودیتهای منابع را درک کنیم، اما این موضوع مانع از آن نمیشود که برای توسعه ورزش و حل مسائل جوانان از تمام ظرفیتهای موجود استفاده کنیم
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