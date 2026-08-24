رئیس جمهور چین: فلسطین مسئله اصلی خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در جریان دیدار خود با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن در پکن اظهار داشت که مسئله فلسطین هسته اصلی مسائل خاورمیانه است و هر دو طرف بر لزوم احیای کشتیرانی عادی در تنگه هرمز تأکید کردند.
خلاصهای از این دیدار که توسط رادیو دولتی چین پخش شد، نشان داد که شی خواستار راهحل سیاسی و از سرگیری مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل و همچنین دستیابی به تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در اسرع وقت شده است.
ملک عبدالله دوم اظهار داشت که امضای توافقنامههای همکاری و یادداشتهای تفاهم بین اردن و چین نشان دهنده تعهد دو کشور برای تقویت روابط قوی خود است.
وی در جریان مذاکرات خود با رئیس جمهور چین در پکن، علاقه اردن را به گسترش همکاری با چین در بخشهای کشاورزی، دارویی، غذایی، مهندسی، گردشگری، آموزش و فرهنگ تأیید کرد.
در بیانیه مشترکی که پس از مذاکرات بین ملک عبدالله دوم و رئیس جمهور شی جین پینگ در پکن منتشر شد، اردن و چین بر تعهد خود برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک بین دو کشور به ویژه در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری، انرژی، کشاورزی، گردشگری، آموزش، بهداشت، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تأکید کردند.
دو طرف توافق کردند که همکاری در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته را افزایش دهند و هماهنگی سیاسی را تشدید کنند. اردن بر تعهد خود به اصل چین واحد و حمایت از تمامیت ارضی چین تأکید کرد.
در مورد مسائل منطقهای، هر دو طرف خواستار تثبیت آتشبس در غزه و ارائه کمکهای امدادی شدند. آنها همچنین از خودمختاری فلسطین، راهحل دو دولتی و تأسیس کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی حمایت کردند. آنها گسترش شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری و شرق قدس را محکوم کردند.
دو کشور بر لزوم حفظ آتشبس بین آمریکا و ایران، حل اختلافات از طریق گفتگو و احیای ناوبری عادی در تنگه هرمز تأکید کردند. در این سفر چندین توافقنامه و یادداشت تفاهم امضا شد و ملک عبدالله دوم از رئیس جمهور چین برای بازدید از اردن دعوت کرد.
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