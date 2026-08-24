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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

نشست شورای توسعه و برنامه ریزی کردستان با حضور معاون رییس جمهور

نشست شورای توسعه و برنامه ریزی کردستان با حضور معاون رییس جمهور

سنندج- نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان کردستان با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصادی رییس جمهور برگزار شد.

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کد مطلب 6926285

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