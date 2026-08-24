https://mehrnews.com/x3cSLM ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰ کد مطلب 6926285 استانها کردستان استانها کردستان ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰ نشست شورای توسعه و برنامه ریزی کردستان با حضور معاون رییس جمهور سنندج- نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان کردستان با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصادی رییس جمهور برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6926285 کپی شد مطالب مرتبط لهونی:حمایت از دانشبنیانها مسیر توسعه فناوری کردستان را هموار میکند محمدی: ظرفیتهای علمی کردستان باید به ثروت و اشتغال تبدیل شود حمایت از اقتصاد دانشبنیان کردستان بر پایه زنجیرههای مزیتمحور است برچسبها سنندج توسعه پایدار معاون علمی رییس جمهور
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