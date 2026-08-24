به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترژه آسلند، وزیر انرژی نروژ، اعلام کرد که کشورش قصد دارد صرفنظر از حمایت اتحادیه اروپا از توقف عرضه منابع هیدروکربوری قطب شمال، به توسعه منابع نفت و گاز خود در دریای بارنتز ادامه دهد و دیگر خود را «باتری سبز» اروپا نمیداند.
پس از آغاز درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، نروژ به بزرگترین تأمینکننده گاز طبیعی اروپا تبدیل شده است و حدود ۳۰ درصد از تقاضای گاز اتحادیه اروپا و بریتانیا را تأمین میکند.
تولید گاز نروژ سال گذشته به بالاترین سطح خود نزدیک شد، درحالیکه تولید نفت این کشور به بالاترین مقدار از سال ۲۰۰۹ رسید. بااینحال، پیشبینیهای رسمی نشان میدهد که تولید نروژ پس از سال ۲۰۳۰ بهشدت کاهش مییابد، مگر اینکه منابعی تازه کشف و توسعه داده شوند.
آسلند در گفتوگو با رویترز پیش از کنفرانس دوسالانه انرژی نروژ (ONS) در استاوانگر، گفت: من باور دارم که در وضعیت ژئوپلیتیک و امنیتی امروز و با توجه به اوضاع منابع انرژی، ادامه فعالیت در دریای بارنتز به نفع نروژ و اروپاست.
اتحادیه اروپا هماکنون از ممنوعیت عملیات تازه حفاری در قطب شمال به دلایل زیستمحیطی حمایت میکند، اما در واکنش به نگرانیهای موجود درباره امنیت انرژی، در حال بررسی سیاست خود در این زمینه است.
آندرس اوپدال، مدیرعامل شرکت اکوئینور، بزرگترین شرکت نفتی نروژ، گفت چنانچه اتحادیه اروپا نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از دریای بارنتز را نپذیرد، این منابع انرژی را میتوان به هر نقطه از جهان ارسال کرد.
اوپدال روز دوشنبه (دوم شهریور) در گفتوگو با رویترز اعلام کرد: این موضوع فقط به امنیت اروپا آسیب خواهد زد. ما انعطافپذیری لازم را در این زمینه داریم.
تلاش نروژ برای حفظ حجم تولید نفت
وزیر انرژی نروژ همچنین گفت که کشورش قصد دارد تولید و صادرات نفت را دستکم تا سال ۲۰۳۵ در سطح کنونی حفظ کند و تولید از دریای بارنتز نقطه آغاز این اقدام خواهد بود.
آسلند افزود: اگر قرار است نروژ تأمینکننده بلندمدت نفت و گاز برای اروپا باقی بماند، قطب شمال باید بخشی از این موضوع باشد.
نروژ در مذاکرات با مقامهای اتحادیه اروپا اعلام کرده است که بخشهایی از دریای بارنتز که در اختیار فعالیتهای نفتی قرار داده شده است، مانند دریای شمال بدون یخ هستند و کمتر در معرض نشت نفت و دیگر تأثیرات محیط زیستی قرار دارند و به حفظ مشاغل و سکونت در مناطق شمالی هممرز با روسیه کمک میکنند.
آسلند باور دارد که این دلایل مورد توجه مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل قرار میگیرد، اما حتی اگر این اتحادیه به حمایت از توقف توسعه ادامه دهد، حق حاکمیتی نروژ برای توسعه منابع دریای بارنتز محفوظ است.
آسلند گفت: ما این مناطق را توسعه خواهیم داد و تصمیمگیری درباره توقف خرید گاز یا نفت تولیدی، به اتحادیه اروپا بستگی دارد.
وی افزود: نفت قطب شمال در هر صورت به بازارهای جهانی فروخته خواهد شد، درحالیکه گاز این منطقه را میتوان بهصورت گاز طبیعی مایعشده، از طریق کارخانه الانجی ملکویا، متعلق به شرکت اکوئینور در نزدیکی هامرفست، به سراسر جهان صادر کرد.
در همین حال، فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، با تأکید بر حمایت از امنیت انرژی و ضرورت استفاده از منابع جدید، از اتحادیه اروپا خواسته است تا در مخالفت خود با طرحهای تازه توسعه یافته نفت و گاز در قطب شمال تجدیدنظر کند.
منتقدان حفاری در قطب شمال بر این باورند که بهرهبرداری از پروژههای تازه در قطب شمال سالها زمان میبرد و کمک چندانی به چالشهای انرژی کوتاهمدت اروپا نمیکند.
باتری سبز «طرحی معیوب»
نروژ افزونبر فعالیت در حوزه نفت و گاز، سالهاست با استفاده از شبکهای گسترده از مخازن و آبراههایی که نیروگاههای برقآبی را تغذیه میکنند، انرژی تجدیدپذیر تولید و از طریق کابلهای برق مرزی به اروپا صادر میکند.
این کشور پیش از این خود را بهعنوان «باتری سبز» اروپا معرفی کرده بود، اما به گفته وزیر انرژی نروژ، این طرح اکنون منسوخ شده است؛ زیرا نروژ بهتنهایی نمیتواند بازار برق اروپا را متعادل کند.
این طرح به اتصال به شبکه برق بریتانیا و آلمان کمک کرد، اما با افزایش قیمت برق در اروپا، مخالفتهایی را در نروژ برانگیخته است. ادغام بیشتر با سیستم برق اروپا، نروژ را در برابر نوسان قیمت این قاره آسیبپذیرتر کرده است.
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